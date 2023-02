﻿Neuer Trick bei Taschendieben in Rostock: Polizei warnt vor „Schmutzmasche“

Rostock. Mit einer bislang in Rostock unbekannten Masche haben Trickdiebe einen 84-Jährigen um einen größeren Geldbetrag gebracht. Der Rentner hob am Donnerstag um 10.30 Uhr an der Sparkassenfiliale in der Langen Straßen einen vierstelligen Betrag ab, laut Polizei „im unteren Bereich“.

Auf dem Weg zu seinem vor der Filiale geparkten Auto machte ihn ein Mann auf einen Fleck auf seiner Kleidung aufmerksam. Der Unbekannte begann, mit einem Taschentuch auf der Jacke des Rentners zu wischen. Angeblich, um den Fleck zu entfernen. Anschließend drückte er seinem Opfer ein weiteres Taschentuch in die Hand. Offenbar nutzte der Täter diesen Moment, um dem 84-Jährigen das zuvor abgehobene Bargeld zu entwenden.

Rostocker bemerkte den Diebstahl schnell

Als der Rentner den Diebstahl bemerkte, waren die Täter bereits verschwunden. Der 84-Jährige benachrichtigte die Polizei. Die Beamten leiteten eine Nachbereichsfahndung ein, die Täter blieben aber flüchtig.

Als „Schmutzmasche“ ist der Trick bundesweit bei der Kriminalpolizei bekannt. „In Rostock trat die Masche in den vergangenen Jahren nicht auf“, sagt Sprecherin Dörte Lembke von der Polizeiinspektion Rostock. Es gibt Hinweise, dass es mindestens zwei Täter waren, die ihr Opfer schon beim Geldabheben beobachteten. Möglicherweise gab es noch einen Dritten, der im Hintergrund blieb und die Tat „absicherte“. Zumindest ein Zeuge meldete sich.

Mehr als 500 Taschendiebstähle jährlich

Der erste Täter soll etwa 50 Jahre alt und 1,70 bis 175 Meter groß sein. Der andere Verdächtige war circa 35 bis 40 Jahre alt. Beide trugen graue Winterjacken und hatten dunkle Haare. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die den Trickdiebstahl in der belebten Einkaufsstraßen beobachtet haben. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen, telefonisch unter 0381 / 4916 1616 oder an die Internetwache unter polizei.mvnet.de.

Im westlichen Mecklenburg registrierte die Polizei in den vergangenen Monaten eine weitere Masche: Diebstähle von Geldbörsen aus Handtaschen, die ihre Besitzer im Supermarkt in den Einkaufswagen gelegt hatten. Opfer waren meist ältere Menschen. Laut der zuletzt veröffentlichten Kriminalstatistik registrierte die Polizei 2021 in MV insgesamt 505 Fälle von Taschendiebstahl, das waren 118 weniger als im Jahr davor.