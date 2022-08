Rostocker „Theater des Friedens“ wieder eröffnet: Das erwartet Besucher

Rostock. Auf diesen Tag hat Sandra Elgeti lange hingearbeitet: Mehr als zwei Jahre musste ihr Haus geschlossen bleiben, auch coronabedingt, doch am Freitag konnte die Betreiberin ihr „Theater des Friedens“ in der Doberaner Straße in Rostock wiedereröffnen. Das Konzept: das machen, was andere nicht machen, was der Hansestadt kulturell noch fehlt, so die 39-Jährige.

Sie sehe sich nicht als Konkurrenz zu den Diskotheken, so Elgeti, die einmal Politikwissenschaften auf Lehramt studiert hat, wolle exklusive Veranstaltungen mit Stil anbieten. Einen Eindruck davon, was sich in den vergangenen Monaten hinter verschlossenen Türen getan hat, konnten Besucher sich bereits am Vormittag ansehen. Die Bar ist neu und die Klimaanlage – für rund 200 000 Euro mit coronakonformen Aerosolfiltern ausgestattet. Die Gesichter dagegen sind die gleichen geblieben.

Programm reicht von Hansa-Spielen bis Ü-40-Party

Alle 30 Mitarbeiter in Gastronomie, Technik, Grafik und Büro seien zurückgekehrt, „weil sie das Haus und die Arbeit in einem tollen Team so lieben“, sagte Elgeti. Dafür sei sie sehr dankbar. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte die Unternehmerin, die mit dem FC-Hansa-Rostock-Investor Rolf Elgeti verheiratet ist, fast alle Beschäftigten entlassen müssen. „Das war schmerzhaft“, sagte sie.

Zur Wiedereröffnung des Hauses hatte die 39-Jährige nun ein Programm gestrickt, das die verschiedenen Facetten dessen abbilden sollte, was es im „Frieden“ künftig zu erleben gibt. Die Märchenshow „Die Eiskönigin“ sollte vor allem Kinder und Familien begeistern, der Tag mit einer Clubnacht enden, in der verschiedene DJs auflegen.

Im Veranstaltungskalender stehen künftig Live-Auftritte von Comedians, Varieté- und Opernabende, Ü-40-Partys, Lesungen und ein Tanztee in gehobenem Ambiente. „Es ist für alle Generationen etwas dabei“, so die vierfache Mutter.

Kulturinteressierte konnten Eröffnung kaum erwarten

Schwer begeistert zeigten sich am Freitag Kristin und Volker Stahl. Sie sind vor zwei Jahren aus Stuttgart nach Rostock gezogen und sehr kulturinteressiert. Er sei früher Maskenbildner an der Staatsoper Stuttgart gewesen, so Stahl, liebe Opern und das Varieté. Deshalb konnte das Paar es kaum erwarten, endlich einen Blick in das „TdF“ zu werfen. „Ich hoffe, dass es rummst und voll einschlägt“, sagte der gebürtige Stuttgarter, der mit seiner Frau Tickets für gleich vier Veranstaltungen kaufte.

Kristin und Volker Stahl sind vor zwei Jahren aus Stuttgart nach Rostock gezogen und sehr kulturinteressiert. Am Tag der Wiedereröffnung haben sie Tickets für gleich vier Veranstaltungen im „Theater des Friedens“ erworben. © Quelle: Laura Korpal

Nach der großen Eröffnung stehen in dem einstigen Kino am Samstag erst Public Viewing des Auswärtsspiels des FC Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC sowie am Abend „Extravaganza“, eine Travestie-Show, auf dem Programm. Am Sonntag wird Ex-Bundespräsident Joachim Gauck aus seinem Buch über „Toleranz“ lesen. Von Dienstag bis Sonntag sei in der Regel immer etwas los, so Elgeti. Die Montage habe sie freigehalten – für Weihnachtsfeiern oder andere geschlossene Veranstaltungen.

Betreiberin wollte ursprünglich Hansa-Filmpalast kaufen

Platz finden nach dem Umbau des Tresens bis zu 800 Personen bei Club-Veranstaltungen, wie 80er-Partys. Wenn Tische und Stühle aufgestellt sind, können etwa 270 Personen unterkommen. Zu allen Veranstaltungen werden Snacks serviert, bei ausgewählten Formaten auch ganze Menüs aus der eigenen Küche.

Für 1,5 Millionen Euro kaufte Sandra Elgeti 2017 gemeinsam mit ihrem Mann das „Theater des Friedens“. Eigentlich hatte sie ein Auge auf den ehemaligen Hansa-Filmpalast in der Maßmannstraße geworfen. Das Kino musste 2012 wegen mangelnder Umsätze geschlossen werden, 2015 wurde ein Fitnessstudios daraus. Den Tipp zum Kauf des „TdF“ bekam Elgeti über den Bruder ihres Mannes, sagte sie. Und: „Das Konzept wird aufgehen, weil für jeden etwas dabei ist und weil wir einen guten Businessplan haben.“