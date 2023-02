Traditionsschiff „Petersdorf“ aus Rostock: „Das Schiff braucht so viel Liebe wie eine Frau“

Rostock. Der Schlepper „Petersdorf“ fährt aus dem Rostocker Stadthafen in Richtung Warnemünde. Leichte Wellen prallen gegen den Bug und das Schiff beginnt zu schwanken. Auf der Brücke laufen über Funk die aktuellen Verkehrsmeldungen der Wasserstraßen. Peter Endler dreht den Regler etwas lauter, greift zum Fernglas und blickt in die Ferne. „Der vor uns fährt rückwärts. Da musst du aufpassen“, sagt er zu Egbert Gertz, der neben ihm am Steuer des Schleppers steht. Gekonnt manövriert Gertz den 150 Tonnen schweren Schlepper an dem anderen Schiff vorbei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eines der letzten Schiffe aus der Warnow-Werft

Die beiden Männer sind Mitglieder im Verein Schlepper Petersdorf, der sich dem Erhalt des historischen Schiffs verschrieben hat. 1958 wurde der Schlepper in der Warnow-Werft gebaut. „Damals war das ein Lehrlingsprojekt und wurde nur für den Eigenbedarf der Werft gebaut“, erzählt Günther Klugmann, der den Verein mitgegründet hat. Bis 1994 war der historische Schlepper auf der Warnow im Einsatz. Dann genügte er den technischen Anforderungen nicht mehr.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

15 aktive Mitglieder zählt der Verein heute. Sieben Tage die Woche ist einer von ihnen am Schiff. Ob das Deck putzen oder Reparatur- und Malerarbeiten durchführen – „hier ist immer etwas zu tun“, sagt Achim Cords. Der ehemalige Berufskraftfahrer ist über einen Freund auf die ehrenamtliche Arbeit aufmerksam geworden. „Ich bin zwar ein richtiger Fischkopp, aber hatte mit Booten und Wasser nie was am Hut“, erzählt der 68-jährige. Jeder kann am Schlepper „Petersdorf“ mit anpacken, egal ob Schiffsenthusiast oder nicht und helfende Hände werden immer gebraucht. „Das Schiff braucht so viel Liebe wie eine Frau“, sagt Günther Klugmann lachend.

Das Traditionsschiff Schlepper „Petersdorf“ beim Ablegen aus dem Rostocker Stadthafen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Kapitän Peter Endler zieht an seinem Zigarillo und die Brücke füllt sich mit Rauch. Er bezeichnet sich selbst als „alten Seemann“. Mit 14 Jahren fängt er als Schiffsjunge auf der „MS Theodor Körner“ an. Heute ist er 80 Jahre alt und seit 2018 Kapitän des Schleppers. Panama, Mexiko, China, Australien und die Elfenbeinküste sind nur einige der Orte, die der gebürtige Sachse als Kapitän von Containerschiffen gesehen hat. Dabei hat er im Laufe seines Lebens vermutlich mehr Zeit auf dem Wasser verbracht als an Land, wie er sagt. Den Schlepper kennt er inzwischen wie seine Westentasche: „Die ‚Petersdorf‘ und ich, wir verstehen uns. Als wäre das Ding für mich gebaut worden“, scherzt er.

Beim Arbeiten auf dem Schlepper ist noch Kraft gefragt

Das der Schlepper nicht mehr der Jüngste ist, spürt auch die Mannschaft. „Automatisiert ist hier nicht so viel“, erzählt Wolfgang Alm. Den Anker ins Wasser zu lassen ist schnell gemacht, so der 71-Jährige. „60 Meter Ketter wieder reinzuholen, erfordert aber einiges an Kraft und kann schon mal eine Stunde dauern.“ Auch die Kommunikation von der Brücke in den Maschinenraum funktioniert noch über einen Telegrafen. Damit gibt der Kapitän Befehle wie „Stop“ oder „Langsam“ in den Maschinenraum durch, die der Maschinist dann ausführt. Selbst mit anpacken zu müssen, macht den Charme des Bootes aus, findet Steuermann Egbert Gertz. „Das Schiff hält uns jung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christopher Dettmann ist einer der Maschinisten auf dem Schlepper „Petersdorf“. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Um die Schiffsarbeiten und das Winterlager zu finanzieren, bietet der Verein einmal im Monat Ausfahrten an. Beim Warnemünder Turmleuchten ist der Schlepper ebenso wie bei der Hanse-Sail auf der Warnow unterwegs. Im vergangenen Jahr wurde das Traditionsschiff sogar von dem Rapper Marteria als Veranstaltungsort für eine Pressekonferenz gebucht. Vereinsmitglied Dietman Kornprobst fährt zwei Mal pro Woche aus Wismar nach Rostock, um „das Schiff bei Laune zu halten“, wie er sagt. Die Fahrten raus auf die Ostsee sind sein Highlight. Bis zu zwölf Seemeilen, darf das Schiff vor die Küste. Bei der heutigen Ausfahrt ist Warnemünde nur noch als kleiner Fleck am Horizont zu erkennen. „Man merkt erst, wie klein man doch ist, wenn man da draußen zwischen den Fähr- und Containerschiffen unterwegs ist – das erdet einen.“