﻿Rostocker trauern um Montagsbalkone in der KTV: „Das ist einfach schade“

Keine Förderung

Seit 2018 begeistern die Montagsbalkone in der Rostocker KTV Tausende Besucher. 2023 wurden sie nun wegen fehlender finanzieller Mittel abgesagt. (Archiv)

Wenn bis zu 1000 Menschen im Sommer die Leonhardstraße in der Rostocker KTV verstopft haben, dann war klar: Es ist wieder Montagsbalkon. Doch die beliebte kostenlose Konzert- und Theaterreihe ist in diesem Jahr abgesagt – weil das Geld fehlt. Aufgeben will Organisator Wolfgang Schmiedt aber nicht.