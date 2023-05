﻿Rostocker Trauerschwindler muss ins Gefängnis: Vor dem Urteil reden seine Kinder

Rostock. Mehr als sechs Stunden nach Beginn des dritten Verhandlungstages herrscht im Rostocker Amtsgericht dicke Luft. Zuschauer, Journalisten und Enrico B. warten auf die Rückkehr der Richterin. Obwohl damit die Urteilsverkündung ansteht, ist der Beschuldigte – öffentlich bekannt als Rostocker Trauerschwindler – äußerlich ganz ruhig. Mit seiner Hand stützt er seinen Kopf, sieht regungslos aus dem Fenster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann betritt die Vorsitzende den Raum. Einen Augenblick später steht fest: Das Gericht sieht den gewerbsmäßigen Betrug als erwiesen an, ordnet den Einzug von etwa 195 000 Euro Wertersatz an. Und: Der Rostocker Bestatter wird zu drei Jahren und zehn Monaten Haftstrafe verurteilt.

„Zwar wollten alle Frauen helfen“, räumt Richterin Frauke Klatte in ihrer Begründung ein. Immerhin habe der 49-Jährige stets Nähe zu den Geschädigten hergestellt und sich einfühlsam präsentiert. „Aber alle Frauen dachten auch, dass das Geld zurückkommt.“

Rostocker Bestatter täuschte laut Anklage Beziehungen vor

Im Detail warf die Staatsanwaltschaft Enrico B. vor, sich den Dreien gegenüber als Geschäftsmann dargestellt und ihnen eine Liebesbeziehung vorgetäuscht zu haben. Von Juni 2017 bis April 2018 flossen dadurch Zahlungen in Höhe von rund 233 000 Euro, elf Betrugsfälle waren Bestandteil der Anklage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass der Mann mit den braunen Haaren und dem blauen Pulli noch mehr Straftaten begangen hat, zeigt ein Blick ins Bundeszentralregister. Es zählt 18 Eintragungen. Sechs von ihnen gehen auf Betrug zurück. „Alter Falter“, lautet der Kommentar des Publikums am Dienstag.

„Er erzählte von seinem Bauernhof und seinen Tieren“

Dem Urteil vorausgegangen ist die Aussage der dritten Geschädigten. Die Bankangestellte lernte Enrico B. im beruflichen Kontext kennen. Er habe sich ihr gegenüber als überaus erfolgreich dargestellt, berichtet die Zeugin, und sie gefragt, ob sie mit ihm ausgehe. „Er erzählte von seinem Bauernhof, seinen Tieren, seinen Großeltern“, sagt die 63-Jährige. Sie sei erstaunt über seine Empathie gewesen, habe gedacht: „Der sorgt in schlimmen Situationen dafür, dass sich alles zum Guten wendet.“ Die Frau, die Enrico B. mittlerweile nicht mehr beim Namen, sondern nur „der Beklagte“ nennt, sei mit ihm eine Beziehung eingegangen. Dann habe der Bestatter ihr Probleme mit dem Finanzamt anvertraut. Die Folge: Zahlungen in Höhe von 48 000 Euro.

Rolle der Kinder des Trauerschwindlers bleibt nebulös

Zu Wort kommen am Vormittag auch die beiden erwachsenen Kinder des vierfachen Familienvaters. Sie waren bei dem Kennenlernen der Bankangestellten und ihres Vaters dabei, dahin gehend stimmen die Aussagen überein. Auch, dass es um einen Kredit für das Unternehmen der Tochter ging, bestätigen die Beteiligten. An die genaue Summe will sich die Hauptakteurin jedoch nicht erinnern. Auch der 29-jährige Sohn gibt an, Erinnerungslücken zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Richterin wird später in der Begründung des Urteils das Fazit ziehen: „Es wirkt, als hätten nicht die Kinder die Unternehmen geführt.“

Anwältin der Frauen spricht von „Etappensieg“

Trotz der Beweislast plädiert der Verteidiger des Beschuldigten zunächst für einen Freispruch, die Staatsanwaltschaft für rund sechs Jahre Gefängnis. Das Urteil des Amtsgerichts trifft also die Mitte. „Ich halte das für ausgewogen“, sagt Anwältin Christine Habetha, die in Kontakt mit allen Geschädigten steht, im Nachgang. Sie wertet das Urteil als „Etappensieg“ – bei ihr hätten sich noch mehr mutmaßliche Betrugsopfer gemeldet. Ob Rechtsmittel eingelegt werden, lässt Benjamin Richert, Verteidiger des Bestatters, offen.

OZ