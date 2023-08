Erneute Durchsuchungen im Fall des Rostocker Trauerschwindlers: Polizei stellt Dokumente sicher

Rostock. Im Zusammenhang mit dem Fall um den Rostocker Trauerschwindler Enrico B. hat es am Dienstag (29. August) weitere Durchsuchungen gegeben. Das berichten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Rostock.

Demnach wurden in der Ortschaft Möllen bei Krakow am See (Landkreis Rostock) mehrere Kartons mit „ermittlungsrelevanten Dokumenten“ sichergestellt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Das Fachkommissariat für Wirtschaftskriminalität/Cybercrime hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock die Maßnahmen seit dem Dienstagvormittag durchgeführt. Unterstützt wurden die Kriminalisten durch Kräfte der Landesbereitschaftspolizei. Es waren mehr als 40 Beamte im Einsatz.

Urteil gegen Bestatter noch nicht rechtskräftig

Im Mai verurteilte das Amtsgericht Rostock Enrico B. zu einer Haftstrafe. Drei Jahre und zehn Monate muss er ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er drei Frauen um eine sechsstellige Summe gebracht hatte.

Die Strafe ist allerdings noch nicht rechtskräftig geworden, da beide Seiten Rechtsmittel eingelegt haben. Der 49-Jährige ist weiter auf freiem Fuß.

