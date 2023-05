﻿Prozess gegen Rostocker Trauerschwindler startet: „Er ist ein Meister der Manipulation“

Rostock. Dienstag, 9 Uhr. Im Sitzungssaal 128 des Rostocker Amtsgerichts ist neben Juristen eine Vielzahl an Zuhörern und Journalisten erschienen. Kameras sind auf den Eingang gerichtet. Alles wartet auf Enrico B., den Angeklagten in dem Prozess um mutmaßlichen Betrug.

Dann betritt er unter Blitzlicht mit seinem Rechtsanwalt Benjamin Richert den Raum. Kein Ordner vor dem Gesicht, keine Bewegung in der Mimik, kein Kommentar. Der 49-Jährige setzt sich, lässt sich weiter fotografieren und filmen, wirkt dabei gelassen. Er stützt mit seiner Faust den Kopf – und sieht fast aus, als posierte er.

Der 49-Jährige soll mehrere trauernde Frauen nach Todesfällen um viel Geld betrogen haben. © Quelle: Stefan Tretropp

Wie sich der Bestatter nach außen hin gibt, das spielt gleich zur Eröffnung der Hauptverhandlung eine große Rolle. Denn: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich drei Frauen gegenüber als erfolgreicher Geschäftsmann dargestellt und ihnen eine Liebesbeziehung vorgetäuscht zu haben. Auf diese Weise habe er die Geschädigten von Juni 2017 bis April 2018 zu Zahlungen in Höhe von rund 233 000 Euro bewogen. Einen Teil der Summe erstattete Enrico B. den Frauen laut Anklageschrift. Doch steht die Frage im Raum: Hatte der Beschuldigte vor, den gesamten Betrag zurückzuzahlen – oder war Kalkül im Spiel?

Zeugin schildert Kontakt mit dem Rostocker Bestatter

Aus Sicht von Bärbel K. ist Letzteres der Fall: „Er ist ein Meister der Manipulation“, sagt die Unternehmerin aus Krakow am See, die an diesem Tag als Zeugen geladen ist und zu den Geschädigten zählt. „Ich war wie unter Hypnose.“

Die 64-Jährige gibt an, den Bestatter im Juli 2017 näher kennengelernt zu haben, als ihr Mann, mit dem sie 40 Jahre zusammen war, starb. Er habe viel mit ihr geredet, sie auch mal in den Arm genommen. „Das fand ich … schön. Es war eine Zeit, in der alle etwas von mir wollten, und da war jemand, der kümmerte sich um mich.“ Um Bärbel K. noch näherzukommen, habe sich Enrico B. als älter ausgegeben. Das Ergebnis der vermeintlichen Liebesbeziehung ist laut Anklageschrift ein Schaden von rund 141 000 Euro.

„Ich hatte das Geld selbst nicht“, berichtet die Zeugin. „Was er bekam, war zum Beispiel eigentlich für meinen Sohn gedacht, der bauen wollte.“ Doch der Beschuldigte habe immer wieder die Dringlichkeit der Finanzspritzen betont. Ämter und Geschäftspartner machten Druck, so die Begründung. Da wollte Bärbel K. nach eigener Aussage helfen. „Ich wusste ja, er arbeitete viel, und ich sah darin Beharrlichkeit und Ehrgeiz“, begründet sie die Überweisungen. Erst ihr Sohn habe ihr die Augen geöffnet. „Mama, das Geld siehst du nie wieder“, habe er gesagt, nachdem er auf den Angeklagten getroffen sei.

Bestatter Enrico B. kommt mit Ehering zum Prozess

Enrico B. starrt während dieser Schilderungen mal aus dem Fenster, mal an die Decke. Noch immer scheint der Mann mit den dunklen Haaren, großen Händen und dem goldenen Ehering entspannt. Nur gelegentlich schlägt seine Stirn mehr Falten als üblich – ein skeptischer Blick. Die Wahrnehmung des Rostockers geht augenscheinlich mit der der Geschädigten auseinander.

Rostocker räumt ein: „Ist richtig, dass ich mit allen Sex hatte“

Seine Einlassung bestätigt den Eindruck. „Es ist richtig, dass ich mit allen eine sexuelle Beziehung hatte“, liest der Anwalt im Namen seines Mandanten vor. „Ich hatte aber auch echte Gefühle für sie.“ Insofern habe Enrico B. nie den Vorsatz gehabt, die Frauen zu betrügen.

Auf die Frage, wieso die Liebe dann laut Zeugin erkaltete, als kein Geld mehr floss, antwortet der Angeklagte mit der tiefen Stimme selbst: „Das ist Blödsinn.“ Außerdem habe er den Geschädigten selbst von finanziellen Schwierigkeiten erzählt, weshalb die Gefährdung des Geldes offensichtlich gewesen sei.

Darüber hinaus erhebt Benjamin Richert Vorwürfe gegen die Frauen. Sie seien unglaubwürdig, so der Rechtsanwalt, hätten den Sex mit seinem Mandanten immerhin selbst gewollt und bekommen.

Der Prozess wird am Dienstag, 9. Mai, fortgesetzt.