Der Rostocker Tom Lüth lebt seit Jahren als offen schwuler Mann – für ihn, seine Familie und Freunde ganz normal. Doch Anfeindungen und Diskriminierung sind in der queeren Szene allgegenwärtig – auch in Rostock gibt es nur wenige Schutzräume. Er setzt sich dafür ein, dass sich das ändert.

Rostock. Tom Lüth ist offen schwul. Für den 31-Jährigen ist das vollkommen normal, für sein engeres Umfeld auch – doch um an diesen Punkt zu kommen, brauchte Lüth seine Zeit. Er habe sich erst mit Anfang 20 geoutet, also vergleichsweise spät. „Davor hatte ich Selbstzweifel, inwieweit ich als schwuler Mann weniger männlich bin und was insbesondere mein Vater dazu sagt.“