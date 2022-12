﻿Kalender mit Schätzen der Rostocker Uni gehen um die Welt

Rostock. Es ist ein kleiner Einblick in eine wahre Schatzkammer: Einige der bedeutendsten Stücke der Rostocker Uni-Bibliothek und des Uni-Archives sind jetzt in einem Kalender zu finden. Das Besondere: Er wird vom herausgebenden Verlag an Wissenschaftler, Autoren und Universitäten in vielen Ländern verteilt. So trägt er die Rostocker Schätze in alle Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wiesbadener Harrassowitz Wissenschaftsverlag gibt den Kalender jedes Jahr in Zusammenarbeit mit einer anderen Institution für seine weltweiten Kunden heraus. „Die Uni hat mit dem Verlag für ein Buch zusammengearbeitet. Dabei haben uns die Verantwortlichen gefragt, ob unsere Bestände spannend genug für einen eigenen Kalender seien“, erinnert sich Projektleiterin Annika Bostelmann. „Und so etwas lassen wir uns natürlich nicht entgehen.“

Denn die Bestände, vor allem der Sondersammlungen der Uni, haben tatsächlich einiges zu bieten. „Wir haben etwa einen großen Bestand mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handschriften“, so Bostelmann.

Bibliothekarin: So skurril – das mussten wir mitnehmen

Ein gutes Beispiel dafür hat es in den Kalender geschafft: 1517 gab Kaiser Maximilian eine Druckschrift namens „Theuerdank“ in Auftrag, die das Leben eines gleichnamigen Ritters beschreibt, der wiederum stark an Maximilian selbst erinnert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unser Exemplar ist allerdings handgeschrieben“, erklärt Bostelmann. „Der unbekannte Autor hat exakt die einzigartige Druckschrift kopiert und auch die Bilder nachgemalt.“ Warum er diesen großen Aufwand betrieb, wo das Buch doch auch in großer Auflage in gedruckter Form kursierte – niemand weiß es. „Das ist so skurril, das mussten wir einfach mitnehmen.“

Schätze des 17. und 18. Jahrhunderts: Musik auf Papier

Ein weiterer Schwerpunkt der Sondersammlungen sind Musikhandschriften aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die vor allem aus fürstlichen Bibliotheken stammen. Darunter ist auch ein Klavier-Lernbuch von Herzogin Louise Friederike von Württemberg, der Frau von Friedrich von Mecklenburg. „Sie hat viele Werke gesammelt und auch selbst musiziert“, sagt Bostelmann.

Ein weiterer Kernbestand ist die Bibliothek von Fürst Johann Albrecht I. zu Schwerin. Sie war um 1760 von Schwerin nach Bützow in die dort neu gegründete Universität gebracht worden und kam nach deren Schließung nur wenige Jahre später nach Rostock.

Bizarres Loblied auf den Herzog von Mecklenburg

Aus dieser Sammlung stammt ein besonders lustiges Werk im Kalender: Es zeigt eines von fünf Gesangsbüchern eines Messgesangs des Schweriner Hofkapellmeisters Johannes Flamingus aus dem späten 16. Jahrhundert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im „Opusculum Cantionum“ des Schweriner Hofkapellmeister Johannes Flamingus (1571-1573) preist die fünfte Stimme ausschließlich den Herzog: „Vivat Iohannes Dux Megapolensis In Eterna“. © Quelle: Martin Börner

„In vier der Bücher sind die Noten und der Text für vier Männerstimmen. In dem fünften ist eine eigene Stimme, die immer wieder auf Latein die gleiche Textzeile singt: ,Es lebe Herzog Johann, Herzog von Mecklenburg, in Ewigkeit.’“, sagt Bostelmann.

Lehrbuch mit Kirchtürmen für Navigatoren in der Uni Rostock

Auch eines der Lieblingswerke der Bibliothekarin findet sich im Kalender: ein Navigations-Lehrbuch aus dem Jahr 1730 von Johann Allwardt. Darin sind unter anderem Rostocker Kirchtürme mit Maßen angegeben. „So konnten Navigatoren lernen, wie man anhand von Messpunkten mit bekannter Höhe Entfernungen bestimmen kann“, erklärt Bostelmann.

Die „Schatzkammer“ von Johann Allwardt aus dem Jahr 1730. Links ist die Rostocker Petrikirche zu sehen, rechts die Nikolaikirche. © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So hatte das von Allwardt selbst mit hübschen Miniaturen verzierte Buch zwar durchaus einen praktischen Zweck. „Aber wofür es genutzt wurde und ob auch zur See damit navigiert wurde, wissen wir nicht.“

Strafakte für Studenten aus Rostocker Uni-Archiv hat nicht gepasst

Das Rostocker Uni-Archiv verfügt ebenfalls über zahlreiche historische Schätze. Im Kalender wurde allerdings nur einer davon aufgenommen. Das hat einen einfachen Grund: „Ich hätte gerne mehr Werke aus dem Archiv genommen. Aber für den Kalender sind hochformatige Bilder vorgegeben – und dazu haben viele Motive im Archiv nicht gepasst“, bedauert Bostelmann.

Lesen Sie auch

So konnte sie etwa eine mit gut erhaltenen Siegeln verzierte Urkunde nicht verwenden, mit der Uni und Stadt eine Vereinbarung über die Bestrafung von Studenten im Karzer genannten Uni-Gefängnis besiegelt hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fingerabdrücke aus mehreren Jahrhunderten

Genommen hat sie stattdessen das sogenannte Schwurblatt aus dem Statutenbuch der Universität, auf dem bis 1756 alle neu berufenen Professoren mit ihrem Daumen die Einhaltung der Regeln beschwören mussten. Das Bild zeigt im oberen Teil eine Kreuzigungsszene, darunter ist das Blatt deutlich gezeichnet von den zahlreichen Daumenabdrücken aus mehreren Jahrhunderten.

Abschrift der Mecklenburgischen Reimchronik von Nikolaus Marschalk (1465 - 1525) aus dem 18. Jahrhundert. © Quelle: Martin Börner

Dass die Rostocker Uni-Bibliothek und das Archiv überhaupt so viele Schätze vorweisen können, liegt an der Voraussicht der Verantwortlichen während des Zweiten Weltkriegs, weiß Bostelmann: „Ein großer Teil der Bestände war ausgelagert und überlebte so die Bombenangriffe.“

Über 1000 Jahre alte Schriften sind noch heute lesbar

Insgesamt fasst die Bibliothek heute mehrere Millionen Bücher, in den Sondersammlungen sind einige Zehntausend besonders wertvolle Werke gelagert. Die meisten davon sind auch für jedermann zugänglich, nicht nur für Studenten und Hochschullehrer. Viele der mittelalterlichen Handschriften wurden zudem digitalisiert und ins Internet gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bibliothekarin Bostelmann begeistern vor allem die historischen Schmöker: „Mich fasziniert das Alte: Dinge, die die Jahrhunderte überdauert haben. Einige unserer Schriften sind mehr als 1000 Jahre alt. Die Menschen haben vor so langer Zeit Texte aufgeschrieben, die wir heute noch lesen können.“