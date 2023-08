﻿Rostocker Uni-Klinik plant Neubau für zwei Milliarden Euro: „Das Projekt ist alternativlos“

Rostock. Das größte Bauprojekt des Landes für die kommenden 15 Jahre kommt ins Rollen. Die Universitätsmedizin Rostock (UMR) plant, bis 2038 den Campus Schillingallee neu zu bauen. Grundidee des Projekts ist das One-Campus-Prinzip. Dafür sollen auf 17,5 Hektar 130.000 Quadratmeter bebaut werden, was einer Verdoppelung der aktuellen Klinikfläche entspräche. 60.000 Quadratmeter würden laut Informationen der Hansestadt in den Bestand aufgenommen, 70.000 Quadratmeter neu gebaut werden.

Dieser Mammutneubau hätte zum Ziel, die „Rostocker Universitätsmedizin als maximalversorgendes innerstädtisches Krankenhaus“, wie es im „Masterplan 2030“ heißt, und als medizinischen Wissenschaftsstandort zukunftsfähig zu machen. Der UMR-Vorstand hatte das Projekt im Januar der Rostocker Bürgerschaft vorgestellt. Im April gingen UMR-Aufsichtsratsvorsitzender Tilmann Schweisfurth und Vorstand an die Öffentlichkeit. Für Schweisfurth ist das Projekt „alternativlos“. Ohne diesen Neu- und Umbau würde es die Rostocker Uniklinik nicht als modernes Klinikum in die Zukunft schaffen und bestimmte Leistungen nicht mehr erbringen und Auflagen nicht mehr erfüllen können.

Im April stellte der UMR-Vorstand die Neubaupläne der Öffentlichkeit vor: Kaufmännischer Vorstand Christian Petersen, Wissenschaftlicher Vorstand Prof. Emil Reisinger, Ärztlicher Vorstand Dr. Christiane Stehle und Pflegevorstand Annett Laban (v.l.) mit einem Modell für den Zentralcampus Schillingallee der Universitätsmedizin Rostock. © Quelle: Lea-Marie Kenzler

Hintergrund ist das Alter der zum Teil denkmalgeschützten Klinikgebäude, die von 1912 bis 1930 erbaut worden sind. Die Uniklinik wurde mit Gründung der Rostocker Universität 1419 ins Leben gerufen. An der UMR sind derzeit rund 5000 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten innerhalb der Hansestadt beschäftigt. Außerdem werden 2500 Studenten in sieben Studiengängen ausgebildet. Mit dem Neubau sollen, so hieß es in der Präsentation, bis 2038 alle „somatischen medizinischen Fächer im Hansaviertel“, das als „Klinikgebiet“ mit Extraflächen für „Wissenschaft und Technik“ im Flächennutzungsplan ausgewiesen ist, zusammengefasst werden. Lediglich der Standort Gehlsdorf bleibe mit der Psychiatrie und Forensik extern erhalten.

Alleebäume in der Schillingallee bleiben

Bebaut würde das Gebiet zwischen Schillingallee, Barnstorfer Wald, Strempelstraße und Ernst-Heydemann-Straße/Rembrandstraße im Osten des Hansaviertels. Denkbar sei offenbar, so heißt es, dass auch westlich der Klinik im Bereich der Eishalle gebaut werden könnte, sollte die Stadt diesen Standort nicht als Sport- und Freizeitbereich aufrechterhalten wollen. Der Bauherr wird für das gesamte Bauvorhaben ökologische Ausgleichsflächen anbieten müssen. Sicher sei, dass die Alleebäume in der Schillingallee erhalten bleiben sollen.

Laut Schweisfurth gibt es noch keine Aussagen zum Bauvolumen. Da dieses Zukunftsprojekt erst in den Anfängen stecke, wolle man sich da bedeckt halten. Nach OZ-Informationen ist ein Volumen von rund zwei Milliarden Euro jedoch realistisch. Auskunft aus dem zuständigen Finanzministerium oder von der Hansestadt gibt es dazu ebenso wenig wie von der UMR. Bisher hat es zwischen UMR, Stadt und Ministerium acht Baurunden gegeben, bei denen der „Masterplan“ entwickelt worden ist.

Zehn neue Klinikgebäude im Hansaviertel

Neu gebaut werden sollen zwei Bettenhäuser im inneren Bereich der Klinik, ein viergeschossiger Klinikbau im Bereich Zentrum für Innere Medizin (ZIM) an der Schillingallee, ein viergeschossiger Neubau an der Ernst-Heydemann-Straße, ein viergeschossiger Neubau im Bereich der Kinder- und Jugendklinik (UKJ) sowie zwei weitere dreigeschossige Gebäude am Zentrum für Operative Medizin (OPZ). Ein weiterer Neubau ist an der Strempelstraße Ecke Rembrandtstraße geplant und gegenüber dem Haupteingang an der Schillingallee sollen zwei viergeschossige Gebäude für Labore etc. entstehen. Außerdem werden weitere Parkhäuser gebaut werden müssen, die jedoch im aktuellen Stand der Planung noch nicht berücksichtigt sind.

Die UMR soll zu einem Mega-Campus wachsen: Die grün gefärbten Gebäude sind die geplanten Neubauten. Bestandsgebäude sind grau dargestellt. Gestartet werden soll im Norden mit dem Bettenhaus I. Bei laufendem Betrieb wird der Campus nach und nach aufgerüstet. © Quelle: UMR

Kooperationen mit der Rostocker Südstadtklinik, wie etwa in der Neonatologie, seien von diesem Projekt nicht betroffen, heißt es. Jedoch stellt sich für Insider die Frage, ob bei einem derart großen Wurf nicht gleich auch ein Neonatologie-Zentrum auf dem Unicampus entstehen sollte. Erst kürzlich hatte die Rostocker Südstadtklinik der UMR Klinikflächen angeboten, die die UMR bei diesem Entwurf nicht benötigen würde. Auch die Anfang des Jahres aufgekommenen Visionen einer völlig neuen Uniklinik auf der grünen Wiese außerhalb von Rostock wären damit vom Tisch.

Aus internen Kreisen heißt es zum Neubauprojekt: „Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage und der bereits getätigten Investitionen ist dieser Standort im Hansaviertel für die Vorhabenträgerin alternativlos und soll erhalten bleiben und entwickelt werden.“

Bürgerschaft tagt am 13. September

Am 15. August stellt der Ortsbeirat Hansaviertel eine Grundpositionierung zu dem Projekt vor. Dann folgen Anwohnerversammlung (5.9.), Sitzungen der Ausschüsse für Wirtschaft und Stadtentwicklung sowie ein weiterer Ortsbeiratstermin (12.9.), bei dem es explizit um den UMR-Neubau geht, sowie die Bürgerschaftssitzung am 13. September.

