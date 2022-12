Rostocker Vegankoch angelt Shitstorm mit Lachsrezept

Alex Flohr von „Alex kocht“ teilt via Facebook und Youtube regelmäßig Rezepte für Essen ohne tierische Zutaten. Das schmeckt nicht jedem. Seine neusten „Fisch“-Gerichte sorgen für Diskussionen. Was Kritiker am Gemüsegericht beanstanden und was der Rostocker Koch dazu sagt.