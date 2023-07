﻿Premiere am Rostocker Volkstheater: „Die Blume von Hawaii“ in der Halle 207 verzaubert nicht alle

Rostock. Was ist aus unserer guten alten Operette geworden? Die Antwort gibt es jetzt in der Halle 207 im Rostocker Stadthafen. Mit „Die Blume von Hawaii“, der bekanntesten Operette von Paul Abraham (1892-1960) ist das Volkstheater am Wochenende in den „Volkstheatersommer“ gestartet.

Bei kühlem norddeutschem Regenwetter gab es beschwingte Melodien und Südsee-Feeling in der alten Werfthalle 207. Die hat sich als Sommerspielstätte wieder einmal mehr als bezahlt gemacht. Unter freiem Himmel wäre die Premiere vermutlich ins Wasser gefallen oder zumindest sehr ungemütlich geworden.

Premiere in Rostock: Theater mit viel Swing und Jazz

Die 1931 in Leipzig uraufgeführte „Blume von Hawaii“ kehrt seit einigen Jahren zurück auf die Spielpläne der Theater. Das Programmheft spricht von lediglich zwei Inszenierungen in den letzten zehn Jahren in der Komischen Oper Berlin und dem Theater Hagen 2021. Die Recherche ergibt jedoch mehr: Dortmund 2016/17, Basel 2017, Osnabrück und Hildesheim 2018, Salzburg 2020.

Musikalisch ist Abraham auf der Höhe seiner Zeit. Neben Walzerklängen und Marschmusik gibt es vor allem viel Jazz zu hören. Die rhythmischen Swing-Melodien werden damals auch in Deutschland populär, bevor sie von den Nazis 1933 verboten werden.

Regisseur Peter Lund hat das Stück solide gegen den Strich gebürstet und erzählt mit einer eigenen Fassung die Liebes- und Verwechslungskomödie um Prinzessin Laya, gesungen von der Sopranistin Natalija Cantrak. Sie soll Königin von Hawaii werden und den Prinzen Lilo-Taro heiraten, dem sie als Kind versprochen wurde.

Operetten-Aufführung in der Halle 207: Kein Kitsch dank Kunstgriff

Dem Operettenkitsch entgeht Regisseur Lund, indem er sich eines alten Kunstkniffs bedient. Er erzählt die Geschichte in der Geschichte. „Die Blume von Hawaii“ ist bei ihm ein Film, den sich das Ehepaar Harald (Carl Rumstand) und Lisbeth Maletzke (Julia Ebert) in den 30er-Jahren anschaut. Weil ihre Beziehung kriselt, er lieber einen Krimi sehen will, sie eine Liebesschnulze, tritt der Publikumsgeschmack persönlich auf. Bernd Färber als Buffy erinnert an eine Mensch gewordene Comic-Figur und kann sein schauspielerisches Talent ausleben.

Ab jetzt dürfen Lisbeth und Harald mitbestimmen, wie „ihr“ Film weiter geht, und werden selbst Teil der Handlung. Die überzeichnet Regisseur Lund bis zur Groteske. Das Duett von Laya und Prinz Lilo-Taro „Deine Augen dunkle Sterne“ ist ein gelungenes Beispiel für die übertriebene Star-Attitüde in den Filmen der 30er.

Lund bringt in seiner Inszenierung die vier Sparten des Volkstheaters geschickt zusammen. Die Tenöre ersetzt er durch Baritone. Das Tanzensemble wird durch Mitglieder des Tanzlandes verstärkt, was gut gemeint ist, aber auch bemüht wirkt.

Dezente Südsee-Kulisse, bunte Kostüme

Anders als im Original stirbt Prinzessin Laya. Dennoch endet das Stück versöhnlich, zumindest für Lisbeth und Harald. Die verschiebbare Bühne von Ulrike Reinhard ist sehr zurückhaltend und deutet die Südsee nur an. Um so bunter sind die Kostüme und Masken von Daria Kornysheva. Die Hawaiianerin Raka im Hula-Hula-Kostüm, gesungen und gespielt von Lynne Anne Williams, versprüht einen Hauch von Original-Exotik. Sicher ist sicher in Zeiten von Cancel Culture.

300 Besucher erleben Premiere

Das Orchester hinter der Bühne spielt flott, übertönt die Sänger und Sängerinnen aber gelegentlich, sodass die ein oder andere musikalische Pointe verloren geht. Auch politische Seitenhiebe gibt es reichlich. Die Annektierung der Insel Hawaii durch die USA 1959 ist heute längst vergessen und akzeptiert. Ausverkauft war der Premierenabend nicht. Die mehr als 300 Besucher aber hatten sichtlich Spaß und bekundeten mit Zwischenapplaus und sehr langem warmherzigem Klatschen ihr Wohlwollen.

Nächste Vorstellungen: 2. und 9.7. jeweils 18 Uhr; 8. und 13.7. jeweils 19.30 Uhr

