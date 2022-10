﻿Premiere von „Merlin oder das wüste Land“ am Rostocker Volkstheater: Lohnt sich das?

Polen startet Pilotprojekt in Swinemünde: Bahntickets am Videomaten

Weg vom klassischen Ticketschalter, hin zum elektronischen Kauf: In Polen ist jetzt ein Pilotprojekt gestartet, was den Verkauf von Fahrkarten an Bahnhöfen unter Verwendung von Videomaten erleichtern soll, wenn die Kassen nicht mehr besetzt sind. Das erste Gerät steht in Swinemünde.