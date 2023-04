﻿Volkstheater wird zum „Spielfeld“ für Theater-Nachwuchs

Hommage an die 80er-Jahre: Das Musical „Heat Wave“ ist auch 2023 wieder in der Halle 207 zu sehen. Danach gibt es mit „Alive!“ die Fortsetzung des Musicals rund um den Mauerfall. Premiere ist am 26. August.

Rostock. Der Volkstheatersommer vom 27. Mai bis zum 19. September wird in diesem Jahr noch umfangreicher als bisher: Statt im Juni beginnt die Sommerbespielung der Halle 207 bereits im Mai. Ergänzt wird sie durch ein neues Format: Das „Spielfeld Volkstheater – Festival für junges Theater“ richtet sich an Kinder und Jugendliche von vier bis 18 Jahren und bietet vom 11. Mai bis zum 8. Juli insgesamt 38 Veranstaltungen im Großen Haus und im Ateliertheater an. Mit dem neuen Musical „Alive!“ gibt es zudem eine Fortsetzung der Produktion „Heat Wave“, mit der das Volkstheater die Besucher im vergangenen Jahr in die 80er-Jahre entführte.

Neues Format künftig ein Mal pro Jahr geplant

Das neue Format solle künftig jedes Jahr als Höhepunkt der Saison vor den großen Ferien das Theater und die Jugend der Stadt zusammenführen, sagte Intendant Ralph Reichel. Bereits jetzt machten Kinder und Jugendliche rund 30 Prozent der Kartenverkäufe im Volkstheater aus. „Aber wir müssen ständig daran arbeiten, für diese Zielgruppe sichtbar zu bleiben und dafür neue Formen zu finden“, so Reichel. Dies sei auch im Hinblick auf den Theaterneubau in der Hansestadt wichtig, betonte Oberbürgermeisterin und Schirmherrin Eva-Maria Kröger. „Wir hoffen, dass durch das neue Format künftig eine enge Beziehung zwischen den Jugendlichen aus der Stadt und dem Volkstheater entsteht.“

Präsentierten das Programm für den Volkstheatersommer: Intendant Ralph Reichel und Schirmherrin Eva-Maria Kröger mit Musiker John R. Carlson und Schauspieler Bastian Inglin (v.l.). © Quelle: Mirco Dalchow

Wie eng diese bereits ist, zeigen Produktionen wie beispielsweise „Herr der Fliegen“, die am 11. Mai im Großen Haus den Auftakt für das „Spielfeld Volkstheater“ macht. Nach „Fame“ und „Spring Awakening“ ist es das dritte Projekt, das Regisseur Stephan Brauer mit jugendlichen Rostockern auf die Bühne bringt. Inhaltlich geht es um eine Gruppe Heranwachsender, die sich nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel wiederfindet.

Graffiti Jam und Breakdance zum Finale des jungen Festivals

In dem Jugendstück „Siri! Wer bin ich?“, das am 12. Mai im Ateliertheater Premiere hat, geht es um die Bewältigung persönlicher Ängste. Das Stück „Amerika“ nach Franz Kafkas Romanfragment erzählt die Geschichte des jungen Karl, der nach Amerika reist, wo er sich mit der Frage konfrontiert sieht, welche Rolle jeder Einzelne in der Welt spielt. Premiere hat das Stück am 17. Mai im Ateliertheater.

Im Juni zeigen die Kinder- und Jugend-Clubs des Volkstheaters eigene Aufführungen. Die Theatergruppe „Spieltrieb“ bringt ihre Version von Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“ auf die Bühne. Am 23. Mai steht das Kinderkonzert „Peter und der Wolf“ der Norddeutschen Philharmonie Rostock auf dem Programm. Am 4. Juli ist die Musikschule der Stadt Rostock mit einem Konservatoriumskonzert in der Halle 207 zu Gast, bei dem das Jugendsinfonieorchester und das Junior-Streichorchester ihr Können zum Besten geben.

Das große Finale des „Spielfeld Volkstheater“ findet am 8. Juli auf dem Theatervorplatz statt: Hier treffen Graffiti Jam und Breakdance aufeinander und laden zum Zuschauen und Mitmachen ein.

Musicals „Heat Wave“ und „Alive“ entführen Besucher in die 80-er

Währenddessen startet in der Halle 207 der Spielbetrieb mit der Wiederaufnahme von „Heat Wave“. Das Musical, das im West-Berlin der 80er-Jahre spielt, kehrt ab dem 27. Mai für fünf Vorstellungen zurück auf die Bühne. Eine Fortsetzung gibt es ab dem 26. August mit dem Musical „Alive!“, das 1989 auf der anderen Seite der Mauer spielt. „‚Heat Wave‘ hat bei den Zuschauern schon für tolle Stimmung gesorgt, genau darauf freue ich mich auch dieses Jahr wieder“, sagt Schauspieler Bastian Inglin, der auch in der neuen Produktion zu sehen sein wird.

Für Sommerfeeling sorgt zuvor ab dem 1. Juli die Revue-Operette „Die Blume von Hawaii“, in der es um Liebeswirren in der Südsee geht.

Zu den Höhepunkten des Volkstheatersommers gehören auch die großen Juni- und September-Konzerte der Norddeutschen Philharmonie sowie am 7. Juli mit der „Clubnight“ eine neue Ausgabe des Crossover-Projektes „Synth Happens“, das diese zum dritten Mal mit dem Electro-Musiker Andreas Henneberg gestaltet. Mit dabei sind die Szenegrößen Joyce Muniz und Alec Troniq.

Insgesamt sind beim diesjährigen Volkstheatersommer mehr als 30 Veranstaltungen geplant. Das komplette Programm von „Spielfeld Volkstheater“ wird Anfang Mai veröffentlicht. Infos und Karten unter: www.volkstheater-rostock.de.