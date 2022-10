﻿Premiere im Rostocker Volkstheater: Marteria zeigt seine neue Doku aus dem Amazonas

Vor dem Landgericht in Stralsund beginnt am Freitag der Prozess gegen einen 33-jährigen Greifswalder. Er soll am Abend des 6. April einen Mann in Grünhufe niedergestochen haben, um an sein Bargeld zu kommen. Das damals 58-jährige Opfer überlebte die 27 Messterstiche, leidet ab er noch heute an den Folgen.