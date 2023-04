﻿Rostocker „Volxkantine“ jetzt auch abends geöffnet: Zur Premiere zapfte Charly Hübner Bier

Am 13. April ist die Bar der „Volxkantine“ erstmals abends öffentlich zugänglich gewesen. Den Barkeeper mimte an diesem Abend auch Schauspieler Charly Hübner, der nach seiner Lesung dort vorbeischaute. Mit Video.

Rostock. Die Gelegenheit war günstig, denn Charly Hübner war gerade in der Stadt. So wurde mit ihm eine Premiere verbunden – die Kantine des Theaters ist nun auch abends für die Öffentlichkeit zugänglich. Charly Hübner kam nach seiner Lesung am Donnerstagabend noch einmal hoch, um Bier zu zapfen. Das war auch eine Gelegenheit für die zahlreichen Gäste, dem Schauspieler in diesem Rahmen einmal näher zu kommen. Also freuten sich nicht nur die Gastronomen über den prominenten Gast und den damit verbundenen Publikumszulauf.