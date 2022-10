﻿Neueste Ermittlungen der Rostocker Polizei zum Auto-Sturz in die Warnow

Zwei Personen sind am Dienstag in Warnemünde ums Leben gekommen, nachdem sie mit ihrem Auto in die Warnow gefahren sind. Jetzt hat die Polizei in Rostock eine Abschlussstatement zum Fall herausgegeben.

Rostock. Nach dem Sturz eines Autos in die Warnow in Rostock-Warnemünde, bei dem am Dienstag zwei Menschen starben, untersucht die Polizei weiter die genauen Umstände des Vorfalls. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, saß ein Rentnerpaar aus Rostock in dem Kleinwagen. Dieser war am Vormittag an einem belebten Parkplatz in der Nähe des Kreuzfahrtterminals in das zehn Meter tiefe Hafenbecken gestürzt und sofort tief gesunken.

Obwohl der Vorfall von Zeugen beobachtet wurde und auch Helfer sofort hinterhersprangen, konnten die 80-jährige Frau und der 83-jährige Mann aus dem Auto von Tauchern nur noch tot geborgen werden. Der Schiffsverkehr musste zeitweise unterbrochen werden. Unweit dieses Parkplatzes fährt eine Fähre von Warnemünde nach Hohe Düne.

Rostock-Warnemünde: Polizei schließt Unfall aus

Der Wagen war noch am Dienstagabend von einem Kran aus der Warnow gehoben worden. Inzwischen hat die Polizei bekannt gegeben, dass nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Unfall ausgeschlossen werden kann.

Damit ist es wahrscheinlich, dass es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid gehandelt hat. Von erweitertem Suizid spricht die Justiz, wenn sich jemand das Leben nimmt und dabei ein weiterer Mensch ums Leben kommt. Die genaue Ursache der Dramas wird nun in einem Todesermittlungsverfahrens untersucht.

