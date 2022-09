Am 1. Oktober ist es wieder soweit. Beim Rostocker Warntag werden um 11 Uhr die Sirenen in der Hansestadt zu hören sein. Das Sirenennetz wurde zuletzt in Gehlsdorf ausgebaut, bis Ende des Jahres soll es nochmals erweitert werden.

Sirene auf dem Dach des Feuerwehrturms in Rostock.

Es wird wieder laut: Rostock testet am 1. Oktober um 11 Uhr die Sirenen

Rostock. Die Sirenen heulen wieder: am 1. Oktober testet die Rostocker Stadtverwaltung ihr Warnsystem, damit im Ernstfall Technik und Abläufe funktionieren. Die Warntage finden zweimal jährlich statt – immer am ersten Samstag im April und Oktober.

Um 11 Uhr wird es wieder laut in der Hansestadt und Meldungen über das Modulare Warnsystem des Bundes MoWaS sollen erfolgen, die dann über die Notfall-Apps auf Smartphones verbreitet werden. Während des Tests steht auch ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0381 / 444 11 zur Verfügung.

Sirenennetz in Rostock wurde erweitert

Im Jahr 2020 wurde das bereits bestehende Sirenennetz der Stadt ergänzt, so dass 19 Anlagen verteilt auf dem gesamten Stadtgebiet eine schnelle und zuverlässige Warnung gewährleisten können.

Bis Ende 2022 wird das Netz nochmals erweitert. Bereits im Juni wurde eine neue Anlage in Gehlsdorf in Betrieb genommen. Dabei wurde die Sirene auf einen 16 Meter hohen Mast montiert. Damit werden die letzten verbliebenen Lücken geschlossen, so dass der Großteil der Rostocker Bevölkerung akustisch erreicht wird.

„Schnelle Warnung bei Gefahren – auch und erst recht mitten in der Nacht - kann lebensrettend sein. Wir sind deshalb froh, als Kommune inzwischen wieder auf ein gut ausgebautes Netz neuer Sirenen zum Bevölkerungsschutz zurückgreifen zu können“, so Chris von Wrycz Rekowski, Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung. Die Sirenen würden allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt die Möglichkeit geben, auch bei Stromausfall oder zur Schlafenszeit vor einer drohenden Gefahr zu warnen. „Bitte nutzen Sie den Warntag, um sich und Ihre Familie gedanklich auf den Fall der Fälle vorzubereiten“, so der Senator.

