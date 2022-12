﻿Rostocker Waschmaschinen-Monteur wird Tiktok-Star und hilft krebskranken Kindern

Fünf Tage beten, singen, feiern: Fast 5000 junge Christen aus aller Welt treffen sich bis Sonntag in Rostock. Das Festival soll das Miteinander verbessern, so die veranstaltende Taizé-Gemeinschaft. Sogar UN-Generalsekretär Guterres lobt das Event an der Warnow. An 36 Orten in der gesamten Region gibt es Veranstaltungen.