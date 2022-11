Am 21. November wird das Volksfest eröffnet, die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren ist der Rostocker Weihnachtsmarkt wieder der größte im Norden. Warum er künftig jedoch kleiner werden könnte.

Rostock. Mit viel Feingefühl rangieren die Fahrer ihre Lieferwagen am Vormittag durch die Kröpeliner Straße. So leicht wie gewohnt kommen sie nicht voran, denn in der Einkaufsmeile stehen bereits zahlreiche Holzhütten. Männer und Frauen dekorieren die Fassaden und räumen die Regale im Inneren ein. Auch Kettenkarussell und Riesenrad sind schon fast bereit für Passagiere. Denn am 21. November wird der Rostocker Weihnachtsmarkt eröffnet – der größte in Norddeutschland.