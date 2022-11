﻿Ab 18 Uhr bei OZ live: Der Rostocker Weihnachtsmarkt 2022 wird eröffnet

Kurz nach dem ersten Schnee in der Hansestadt Rostock startet auch der Weihnachtsmarkt 2022. Die OSTSEE-ZEITUNG ist ab 18 Uhr live bei der Eröffnung des größten Adventsmarktes in MV vor Ort.

Rostock. Pünktlich mit dem ersten Schnee eröffnet der Weihnachtsmarkt in Rostock. Nachdem in den zwei Jahren zuvor der Markt entweder gar nicht oder nur unter strengen Auflagen stattfand, können Besucher in diesem Jahr den stimmungsvollen Markt in der Vorweihnachtszeit wieder in vollen Zügen genießen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar wird in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise an der Beleuchtung gespart. Ob das allerdings der Atmosphäre schadet, bleibt abzuwarten. Der typische Geruch von Glühwein und weihnachtlichen Leckereien weht auch bei dezenterer LED-Beleuchtung durch die Gassen aus Holzbuden.

OZ live von der Eröffnung des Rostocker Weihnachtsmarktes

Welche Karussells es gibt und was Besucher auf dem Markt alles erwartet, erfahren Sie bei OZ live direkt von der Eröffnung des größten Weihnachtsmarktes im Norden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollte das Video noch nicht zu sehen sein, können Sie hier die Seite neu laden.

Lesen Sie auch

Von OZ