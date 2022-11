﻿Rostocker Weihnachtsmarkt: „Advent im Klostergarten“ – Eintrittspreis und Programm

Der historische Weihnachtsmarkt findet 2022 in Dierhagen statt wie bisher in Rostock statt. An seiner Stelle können Besucher aber eine Premiere erleben: Der „Advent im Klostergarten“ hat begonnen. Öffnungszeiten, Preise, Angebot – alle Infos

Rostock. Mit dem Rostocker Weihnachtsmarkt hat am Montag der größte Rummel an der Ostsee die Weihnachtssaison 2022 eingeläutet. Während Besucher an den Buden auf dem Neuen Markt und in der Einkaufsmeile Kröpi schon Glühwein, Bratwurst und Mutzen genossen, wurde andernorts noch hinter verschlossener Tür an einer Premiere gearbeitet.

Erstmals findet in diesem Jahr hinter dem Kloster zum Heiligen Kreuz der „Advent im Klostergarten“ statt. Dort, wo in den vergangenen Jahren der historische Weihnachtsmarkt stattfand, soll 2022 ein neues Konzept Besucher anlocken.

Am Vormittag des Eröffnungstages haben Veranstalter Heiko Lange und seine Leute alle Hände voll zu tun: Die Tore zum Klostergarten öffnen sich erst um 15 Uhr. Letzte Lichterketten wollen aufgehängt und dekorativer Sichtschutz zum Nachbargrundstück aufgebaut werden.

Live-Musik und Walking Acts

Der Rest vom Weihnachtsdorf steht schon: Vis-à-vis der Stadtmauer stehen weiße Pagoden zwischen schneebedeckten Tannenbäumchen. Die Platzmitte ist mit Holzplatten ausgelegt, an der die Bühne steht. Sie soll in den kommenden Wochen täglich ab 18 Uhr als Spielfläche für Live-Acts vielfältigster Genres dienen. Musiker und Unterhalter, wie Olaf Hobrlandt und The Vinyl Freaks (23.11.), die Dennis Serikow D’Light Show und die Crazy Boys (25.11.) oder das Chaos Varieté (27.11.), sind dabei.

„Nachmittags haben wir verschiedene Walking Acts hier“, kündigt Lange an. Ab 15 Uhr sind Künstler, wie „Nussknacker“ Elias Elastisch (23.11.) oder Puppenstelz (27.11.), im Klostergarten unterwegs.

Geöffnet ist der „Advent im Klostergarten“ montags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr, freitags uns samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr. An Montagen ist der Eintritt kostenlos. Ansonsten zahlen Besucher 4 Euro (ermäßigt 3 Euro), für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Dauerkarten gibt es für 25 Euro pro Person.

Geschenke und Weihnachtsessen

Lohnen soll sich der Besuch für alle, die noch nach Geschenken für Heiligabend suchen: In einer Pagode werden Waren verschiedener Kunsthandwerker verkauft. Wer statt shoppen lieber schlemmen möchte, auf den warten Leckereien, wie Waffeln und Crepes, aber auch Festessen, wie Ente mit Rotkohl und Klößen.

Um das Publikum in Festtagsstimmung zu versetzen, werde den ganzen Tag über Weihnachtsmusik laufen, sagt Heiko Lange. Der „Advent im Klostergarten“ werde „ganz anders als der historische Weihnachtsmarkt“, aber soll Besuchern genauso viel Freude machen. Der Ort sei wie gemacht dafür: „Es ist ein idyllischer Ort und eine schöne Rückzugsmöglichkeit vom Trubel auf dem Weihnachtsmarkt.“