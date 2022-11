﻿Rostocker Weihnachtsmarkt: Kostenlos Geschenke für Kinder

Viele müssen bei Geschenken sparen

Weniger Budget, weniger Beschenkte: Bei mehr als 40 Prozent der Deutschen (44 Prozent) fällt das Weihnachtsfest in diesem Jahr etwas sparsamer aus als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage. Von den Deutschen, die das Weihnachtsfest nach eigenen Angaben in diesem Jahr sparsamer gestalten werden, wollen 67 Prozent zuallererst bei den Geschenken sparen. Zwar will die große Mehrheit (78 Prozent) derer, die Weihnachten feiern, laut YouGov auch in diesem Jahr etwas schenken (nur 13 Prozent verzichten ganz auf Weihnachtsgeschenke), doch dabei regiert der Rotstift. So gehen Freunde und Bekannte in diesem Jahr am ehesten leer aus: Über die Hälfte (57 Prozent) derjenigen, die Weihnachten feiern, wollen in diesem Jahr nur Familienmitglieder beschenken. Lediglich 16 Prozent planen neben ihren Familienmitgliedern auch Freunde und Bekannte ein. Darüber hinaus soll für Geschenke weniger ausgegeben werden: Der Durchschnittswert für geplante Geschenkeausgaben liegt der YouGov-Umfrage zufolge in diesem Jahr bei 235 Euro und damit um fast ein Viertel (24 Prozent) niedriger als im vergangenen Jahr, als durchschnittlich 309 Euro ausgegeben wurden. 39 Prozent der Befragten planen solche Sparmaßnahmen, 29 Prozent wollen gleich viel und nur 10 Prozent mehr als 2021 ausgeben.