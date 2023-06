Veranstaltung

Pause beim Aufbau: Veranstalter Heiko Lange (v. l.) sowie die Winzer Alfred Ochs aus Monsheim (Rheinhessen) und Peter Thielen aus Minheim (Mosel) freuen sich auf das 10. Rostocker Weinfest am Kröpeliner Tor.

Am Kröpeliner Tor können Weinliebhaber von Mittwoch bis Sonntag (21. bis 25. Juni) Rebensaft aus Süddeutschland und Österreich genießen. Bands aus der Region treten täglich ab 18 Uhr auf. Eigentlich sollte das 10. Weinfest an einem anderen Platz in Rostock stattfinden.

