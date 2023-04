﻿Staugefahr in der KTV: Rostocker Werftstraße ab kommender Woche gesperrt

In der Werftstraße in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) muss ein Mischwasserkanal erneuert werden. Für die Zeit der Vollsperrung hat der Versorger Nordwasser eine alternative Route eingerichtet.

Rostock. Autofahrer aufgepasst: Ab Mitte kommender Woche wird es am Werftdreieck in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt noch ein bisschen kniffliger als ohnehin schon. Denn dann startet der Versorger Nordwasser die Sanierung eines Mischwasserkanals in der Werftstraße. Um die Rohre mit Baujahr 1913 austauschen zu können, müssen die Arbeiter viele Meter in die Tiefe gehen – und dafür die Straße sperren.

Zwar ist der betreffende Abschnitt nur 600 Meter lang, gilt allerdings als eine der am stärksten befahrenen Straßen in der Hansestadt. Vor allem während des Berufsverkehrs am Morgen und am Nachmittag wählen viele Pendler die Alternative über die Werftstraße, um die L 22 auf Höhe der Lübecker Straße zu meiden. Aus dem Süden kommend bildet sie zudem die einzige Zufahrt in Richtung Fischereihafen.

Baupläne für Wohnungen am Werftdreieck liegen vorerst auf Eis

Für die Sanierung des Mischwasserkanals zwischen Doberaner und Max-Eyth-Straße muss die Werftstraße voraussichtlich ab Mittwoch, 19. April, zwischen der Einfahrt zum Neptun-Einkauf-Center und der Tankstelle voll gesperrt werden, teilte Nordwasser mit. Um den Verkehr trotzdem flüssig zu halten, wurde in den vergangenen Wochen bereits eine Baustraße auf dem Gelände errichtet, auf dem die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro einmal mehr als 700 neue Wohnungen und sein neues Kundencenter bauen will.

Da das Projekt vorerst auf Eis gelegt wurde, konnte Nordwasser das Gelände anmieten, wie Unternehmenssprecherin Bettina Kalnins sagte. Auf zwei Spuren, je eine pro Fahrtrichtung, können Autofahrer demnach den gesperrten Abschnitt umfahren – in Absprache mit dem städtischen Tiefbauamt allerdings mit maximal 30 Kilometern pro Stunde. Normalerweise gilt in dem Bereich ein Limit von 50 km/h.

Weitere Einschränkungen während der Bauarbeiten möglich

Etwa bis Juli kommenden Jahres soll die Sanierung der Leitungen in der Werftstraße dauern. Zur Baumaßnahme gehören auch die Arbeiten auf dem Platz des 17. Juni sowie am westlichen Ende der Doberaner Straße. Dort wird das Abwasser für die Zeit der Bauarbeiten gestaut und in ein überirdisches Rohrsystem abgeleitet, das über den Geh- und Radweg in der Werftstraße gelegt wird, wie Bauleiter Reiner Kessner sagte.

Wenn der sogenannte „Heber“ installiert wird, könne es kurzfristig zu weiteren Einschränkungen kommen, über die Nordwasser entsprechend vorab informieren will. In die Erneuerung des Kanals, in dem Regenwasser und Schmutzwasser von rund 40 000 Menschen aus der Innen- und Südstadt sowie Papendorf, Niendorf und Sildemow aufgefangen werden, investiert der Versorger den Angaben zufolge rund elf Millionen Euro.