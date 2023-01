Rostocker Recyclinghof in Reutershagen schließt ab 1. Februar

Jugendherbergen, Container-Dörfer: Wo MV tausende weitere Flüchtlinge unterbringen will

Proteste in Upahl, Drohungen in Loitz: Die Flüchtlingskrise in MV spitzt sich zu. Selbst Rostock kann nicht mehr ausschließen, bald auch wieder Turnhallen oder die Hansemesse nutzen zu müssen. Wo die Landkreise neue Unterkünfte schaffen und wo selbst Container nicht mehr ausreichen. Ein Überblick.