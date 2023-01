﻿Glücksbringer für 2023: Das wünschen sich die Rostocker von den Schornsteinfegern

So kann das neue Jahr ja nur gut werden: Sechs Schornsteinfeger aus Rostock und Umgebung haben den Menschen aus der Hansestadt an Silvester Glück gebracht. Das wurde für die Zahlen beim Lottoschein genutzt. Der Großteil der Rostocker wünscht sich aber etwas ganz anderes.

Rostock. Eine Extradosis Glück fürs neue Jahr sicherten sich am Silvestertag Hunderte Menschen im Ostsee Park Sievershagen. Nach zwei Jahren Pause kamen dort wieder sechs Schornsteinfeger aus Rostock und Umgebung zusammen, um Sekt zu verteilen und den Menschen Glück zu bringen.

Die Männer wurden dabei teilweise sogar belagert – jeder wollte sie anfassen oder an den Knöpfen der Kehruniform drehen, um sich für 2023 bestmöglich zu wappnen.

Rostocker Schornsteinfeger ist Ausfüll-Helfer für Lottoschein

„Der hier oben ist für Gesundheit, der für Geldsegen, der hier für den Beruf...“, erklärte Schornsteinfeger Martin Lindow mit Blick auf seine goldfarbenen Knöpfe augenzwinkernd. „Was die Menschen sich aber fürs neue Jahr am meisten wünschen, sind Gesundheit und Frieden“, ergänzte Kollege Karsten Meyer. Manche der Anwesenden nutzten die Chance, so viele Glücksbringer auf einmal zu treffen und ließen die Schornsteinfeger Zahlen auf Lottoscheinen ausfüllen. Ob es was bringt, wird sich bei der nächsten Ziehung zeigen.

Urlauberin Karin Kleiner aus Potsdam kommt seit 2017 in den Ostsee Park, wenn die Schornsteinfeger da sind. Ihre Portion Glück holte sie sich diesmal von Jörg Kibellus (l.) und Martin Lindow. © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Wir hatten bisher immer Glück, wenn wir hier waren“, sagte Karin Kleiner. Die Potsdamerin kommt seit 2017 immer in den Ostsee Park, wenn die Schornsteinfeger da sind. „Das gehört für uns fest zum Jahresende dazu, genau wie Silvester und das Turmleuchten.“ Die Urlauberin fand es deshalb besonders gut, dass die Tradition nach zwei Jahren Pause wieder fortgesetzt wurde. „Nach den harten Jahren – für die die Schornsteinfeger nix konnten – kann es ja nur besser werden“, so Karin Kleiner. Sie selbst wünschte sich lediglich Gesundheit – „denn dann ergibt sich alles andere“.

In seiner schwarzen Kehruniform war Schornsteinfegermeister Jörg Kibellus zum Ende des Jahres 2022 aber nicht nur Glücksbringer, sondern auch Trostspender. „Die Menschen erzählen uns auch von ihren Sorgen, wenn sie beispielsweise Angehörige verloren haben.“ Vielen helfe der Glauben daran, dass die Kaminkehrer Glück bringen. „Deshalb haben wir auch schon eine Art Stammpublikum, die immer kommen“, sagte Kibellus. Die Silvesternacht wollten er und seine Kollegen aber trotz des guten Ausblicks nicht auf irgendwelchen Dächern verbringen, sondern dort, wo sie selbst am Glücklichsten sind – bei Familie und Freunden.