Ideengeber David Seidel expandiert demnächst ins Ostseebad. Dort sollen spezielle Produkte Stammkunden und Touristen begeistern. Auch weitere Läden sind gedanklich bereits geplant.

Rostock/Warnemünde. Sich selbst hat David Seidel vor etwas mehr als zwei Jahren einen ganz großen Wunsch erfüllt. Seit dem Herbst 2020 ist es sein Metier, anderen Menschen zu helfen, die Wünsche ihrer Liebsten zu befriedigen – oder ihnen zumindest die ein oder andere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Mehr als 750 Produkte können Kunden in seinem Geschäft „Wunscherfüller“ am Doberaner Platz kaufen und bald stehen die auch in einem zweiten Laden in der Warnemünder Mühlenstraße.