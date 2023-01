﻿Rostocker Yves Rocher und Mode-Geschäft in der Kröpi werden geschlossen – das ist der Grund

Die Yves-Rocher-Filiale in der Kröpeliner Straße in Rostock ist nur noch wenige Wochen geöffnet.

Rostock. Make-up, Parfum, Gesichts-, Körper- und Haarpflege und alles Natur pur: Mit solchen Beautyprodukten hat es Yves Rocher eigenen Aussagen zufolge zur Nummer 1 für Pflanzen-Kosmetik in Deutschland gebracht. In Rostock können Kunden sich in der Filiale in der Kröpeliner Straße eindecken. Doch damit ist bald Schluss. Und auch ein benachbartes Modegeschäft öffnet bald zum letzten Mal die Türen.

„Wir bestätigen die Schließung unseres Stores in Rostock“, so eine Unternehmenssprecherin von Yves Rocher auf Anfrage der OZ. Der Grund? Der Mietvertrag laufe Ende März 2023 aus. Selbiges gilt für den Nachbarn: Das Mode-Geschäft „Spürsinn“ schließt ebenfalls. Jedenfalls am jetzigen Standort.

„Spürsinn“ ist umgezogen

Während Yves Rocher vorerst keinen neuen Store in Rostock plant, geht es für den „Spürsinn“ längst an neuem Standort weiter: Ladeninhaberin Daniela Meisel verkauft Kleider, Shirts und Co. inzwischen in ihrem neuen „Spürsinn“-Shop in der Eselföterstraße. Der alte Laden ist bis Ende März ein Outlet, wo Shopping Queens sich mit Rabatten einkleiden können.

Yves Rocher-Kunden aus Rostock müssen hingegen mit dem Online-Store der Kosmetik-Marke Vorlieb nehmen. Was mit den Ende März freiwerdenden Gewerbeflächen passiert, ist noch nicht bekannt.