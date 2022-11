﻿Rostocker Zoo erhöht die Preise: „Das ist kaum noch zu bezahlen“

Auto rast mit hohem Tempo in Bushaltestelle und überschlägt sich – Fahrer (38) stirbt im Landkreis Rostock

Auf der Bundesstraße 110 in der Nähe von Gnoien (Kreis Rostock) hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein mit zwei Insassen besetzter Pkw, der offenbar viel zu schnell unterwegs war, raste in eine Bushaltestelle und überschlug sich.