﻿Neue Tiere, Bauprojekte, Gastronomie: Was sich im Rostocker Zoo jetzt alles ändert

Rostock. Das neue Jahr startet für den Rostocker Zoo erfreulich. Schließlich konnten die Besucherzahlen endlich wieder an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen. Fast 651 000 Menschen wurden 2022 im Tierpark der Hansestadt gezählt. Zuwachs gab es auch bei den Dauerkarten: 23 000 Stück wurden verkauft.

Neuer Gastronom übernimmt Rostocker Zoo-Restaurants

Den vielen Besuchern soll natürlich auch etwas geboten werden. „Wir starten voller Tatendrang und Zuversicht ins neue Jahr. Das Team hat sich viel vorgenommen“, so Zoodirektorin Antje Angeli. Was den Gästen schmecken dürfte: Nachdem es oft Kritik am gastronomischen Angebot gab, wurde für die Restaurants und Imbisse auf dem Gelände nun ein neuer Betreiber gewonnen. Manfred Schumann hat die Firma LePomm und damit auch die Gastronomie im Zoo übernommen. Schumann ist bisher vor allem den Warnemündern ein Begriff. Schließlich hat er im Ostseebad bereits das Traditionslokal Kettenkasten sowie die Gastronomie am Bahnhof übernommen.

Für die Gastronomie im Zoo ist jetzt Manfred Schumann zuständig. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Rostocker Zoo hat Schumann viel vor. „Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur gesetzliche Vorgabe, sondern auch ein Bedürfnis“, sagt er. Deshalb soll die gesamte Gastronomie bis Mitte des Jahres auf Mehrweg umgestellt werden. Zudem plane er, als erster Zoo in Deutschland das Umweltsiegel Blauer Engel zu bekommen. Um Transportwege kurz zu halten, setzt Schumann bei seinen Partnern auch auf regionale Lieferanten. „Und wir werden gesünder“, kündigt er an. Zwar werde es weiter Snacks wie Pommes geben. „Aber wir wollen neben den Fleischessern auch Vegetariern und Veganern ein ordentliches Angebot machen.“ Das Küchenteam sei gerade dabei, die Karten umzustellen. Spätestens zum Saisonstart soll das neue Angebot stehen. Im Café Käfer, das gerade umgebaut wird, soll ab 2024 auch Erlebnisgastronomie verwirklicht werden.

Weißrüssel-Nasenbären als Neuzugänge im Zoo

Zwar ist das Essensangebot vielen Gästen wichtig. Vorrangig geht es den Besuchern aber natürlich um die tierischen Bewohner. Immerhin 6500 Tiere in rund 500 Arten leben bereits im Zoo. Dennoch wird es auch dieses Jahr Zuwachs geben. „Die Australischen Hüpfmäuse sind bereits im Januar neu bei uns angekommen und werden ab sofort im Kleintierhaus zu sehen sein“, so Antje Angeli. Im Südamerika-Haus sollen schon bald Weißrüssel-Nasenbären einziehen.

Und um den von vielen Besuchern sehnsüchtig erwarteten Roten Pandas Platz zu machen, würde gerade das Schneeziegengehege umgebaut. Ab dem Frühling sollen die knuffigen, aber vom Aussterben bedrohten Katzenbären dann in Rostock zu sehen sein. Um auf die Gefährdung dieser besonderen Tierart hinzuweisen, seien auch begleitende Artenschutzprojekte geplant.

Gleiches gelte für zwei weitere neue Tierarten, unter anderem den aus Peru stammenden Fantastischen Baumsteiger. In den nächsten Monaten wird im Südamerika-Haus des Rostocker Zoos ein Terrarium für die etwa zwei Zentimeter großen, rot-blau gefärbten Frösche eingerichtet und mit Informationen zur Tierart, ihrer Gefährdung und dem Projekt ergänzt. Wieder in MV angesiedelt wird auch die bedrohte Europäische Sumpfschildkröte, die in den kürzlich sanierten Wassergraben des Altweltaffen-Hauses einziehen wird.

Im Mai startet der Umbau der Robbenanlage

Noch etwas länger müssen Rostocks Zoobesucher dagegen auf die Robben verzichten. Deren Anlage soll in den nächsten Jahren komplett umgebaut werden, weshalb die beliebten Tiere ins Marine Science Center Hohe Düne ausquartiert werden mussten. Ab dem 13. Februar werden die Bauarbeiten sichtbar – und die Besucher großflächig um die Baustelle herumgeführt. Im Mai soll es dann richtig losgehen. Die Eröffnung der neuen Heimstätte für die Seehunde und Südafrikanischen Seebären ist für Spätsommer 2024 vorgesehen. Der Umbau des Café Käfers in unmittelbarer Nähe zum Robbenrevier wird voraussichtlich im gleichen Zeitraum abgeschlossen sein.

Drehkreuz erleichtert Eintritt für Besucher

Um den Zugang zum Zoo zu erleichtern und Wartezeiten zu vermeiden, ist zum Saisonstart am Eingang Barnstorfer Ring eine Neuerung geplant. Durch ein Drehkreuz samt Ticketscanner müssen sich dann vor allem Dauerkartenbesitzer sowie jene, die ein Onlineticket gebucht haben, nicht mehr an den Kassen anstellen. Noch für dieses Jahr sei auch der Start für die denkmalgerechte Sanierung des historischen Eingangs Trotzenburg geplant, so Antje Angeli.

Rostocks neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger ließ es sich in ihrer ersten Dienstwoche nicht nehmen, dem Zoo eine Besuch abzustatten. Und sie empfiehlt den Menschen, es ihr gleichzutun. „Ein Besuch im Rostocker Zoo ist nicht nur für alle Familien ein Muss. Weil man hier nicht nur staunen und sich erholen kann, sondern auch immer etwas schlauer wird“, so die 40-Jährige. Das kann Zoodirektorin Antje Angeli nur bestätigen. Immerhin haben vergangenes Jahr auch mehr als 10 000 Kinder die Zooschule besucht und sich vor Ort über verschiedenste Themen informiert.

Daran soll natürlich auch weiter festgehalten werden. „Und in mir werden sie immer eine Partnerin des Zoos haben. Denn dieses Juwel zu erhalten und zu stärken, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, versicherte Eva-Maria Kröger in Richtung der 150 Mitarbeiter umfassenden Zooteams.