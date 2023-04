﻿Rostocker Zoo ruft zur Namenssuche für Orang-Utan-Baby auf

Im Darwineum hat Cantik ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Nun wird für das kleine Orang-Utan-Mädchen ein Name gesucht.

Rostock. Im Rostocker Zoo gab es am 14. März Nachwuchs bei den Menschenaffen: Die elfjährige Cantik brachte ihr erstes Jungtier zur Welt. Nun sind die Zoofans aufgerufen, über den Namen des kleinen Orang-Utan-Mädchens abzustimmen. Khaleesi, Torvi, Ida und Sinta wurden von der Tierpflege zur Auswahl gestellt. Über ihren Favoriten können Zoofreundinnen und -freunde unter www.zoo-rostock.de/namegesucht abstimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Cantik ist mit ihrem Nachwuchs in der Tropenhalle zu beobachten. Wer die beiden über die Feiertage besucht, kann gleichzeitig viel über Artenschutz lernen. Denn im Rostocker Zoo ist zu Ostern Kinozeit: Im Kinosaal im Darwineum sind die Artenschutzfilme „Der Amazonas Job – Der Wald ist nicht genug“ und „Into the jungle“ der Artenschutzorganisationen Plant for future e.V. und Tenkile Conservation Alliance zu sehen.

Amazonasbaumsteiger soll bald ins Südamerika-Haus einziehen

Die Gründer des Plant for future e.V. haben es sich zum Ziel gemacht, bestehende Wälder zu erhalten und neue Wälder zu schaffen – verbunden damit, den Lebensraum und das Fortbestehen des Fantastischen Baumsteigers zu sichern. Der nur fingernagelgroße und sehr farbenprächtige Frosch hat seine Heimat in Südamerika. In der nächsten Zeit soll im Südamerika-Haus des Zoos ein Terrarium für die rot-blau gefärbten Amazonasbaumsteiger eingerichtet und mit Informationen zur Tierart, ihrer Gefährdung und dem Projekt ergänzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die spannende und bildgewaltige Dokumentation „Der Amazonas Job – Der Wald ist nicht genug“ begleitet das Team um Plant for Future e.V. und den Rostocker Künstler Marteria auf ihrer Reise durch den Amazonas, auf der Suche nach unberührter Natur und dem kleinen Fantastischen Baumsteiger.

„Into the jungle“ im Rostocker Zoo

Weiterhin wird der Naturfilm „Into the jungle“ gezeigt, der über mehrere Jahre in Papua-Neuguinea gedreht wurde. Dieser widmet sich dem Projekt Tenkile Conservation Alliance (TCA) zum Schutz hochbedrohter Baumkänguru-Arten.

Baumkänguru im Zoo Rostock © Quelle: Joachim Kloock

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ihr Name bereits verrät, leben die Beuteltiere überwiegend auf Bäumen. Das Zentrum des Artenschutzprojektes TCA liegt im Torricelli-Gebirge im nordwestlichen Papua-Neuguinea. In den magischen Bergregenwäldern dieser Region wurden in den 1980er und 1990er Jahren neue Baumkänguru-Arten und -Unterarten beschrieben. Dazu gehören das schwarze Tenkile-Baumkänguru sowie auch das Weimang-Baumkänguru, eine nahverwandte Art der im Zoo Rostock lebenden Goodfellow-Baumkängurus. Diese Arten haben sehr niedrige Bestandsdichten, ihre Populationen sind zudem durch die traditionelle Jagd wie auch Lebensraumzerstörung gefährdet bis hoch bedroht.