Am 1. März startet die neue Staffel der RTL-Reality-Show. David Jackson will unter 23 Kandidatinnen die Liebe fürs Leben finden. Die gebürtige Rostockerin Anna Rossow hat 2022 das Herz von Dominik Stuckmann gewonnen. Was sie heute macht, was TV-Zuschauer damals nicht sahen und was sie mit der Insel Rügen verbindet.