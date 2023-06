﻿Rostockerin als Kind sexuell missbraucht: „Meine Mutter meinte, ich soll mich nicht so haben“

Jahrelange Hilflosigkeit

Obwohl die Taten mehrere Jahre zurückliegen, verfolgen sie die Rostockerin Emilia. Über Monate hinweg wurde sie als Kind missbraucht. Dass ein damals 51-Jähriger sich so lange an ihr vergehen konnte, liegt aus Sicht der Studentin an geübter Manipulation seinerseits – und an mangelnder Hilfe anderer.

