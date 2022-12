﻿Rostockerin begleitet Todkranke: „Auf Beerdigungen sollte gelacht werden dürfen“

Rostock. Nadja Heinecke interessierte sich schon immer für Tod und Sterben. Vor einem Jahr verwirklichte die Rostocker Tagesmutter einen lange gehegten Plan: Die 42-Jährige begleitet seitdem neben ihrem Beruf Menschen mit einer tödlichen Krankheit. „Wir lachen viel, haben Spaß zusammen, spielen ,Mensch ärgere dich nicht’ und erzählen manchmal schmutzige Witze“, sagt Nadja Heinecke.

Die Rostockerin ist eine von rund 70 ehrenamtlichen Helfern beim ambulanten Hospizverein von Caritas und Stadtmission. Zurzeit begleitet sie eine 60-Jährige, die nach schwerer Erkrankung als austherapiert gilt, in einem Heim lebt und palliativmedizinisch versorgt wird, also nicht mehr lange zu leben hat. Die Arbeit sei eine besondere Erfahrung, sagt Nadja Heinecke. „Man kommt mit tollen Menschen zusammen“.

„Stirb nicht, ich hab doch Geschenke gekauft“

Ihre Klientin hat eine geistige Behinderung, ist dafür aber um so offener für alles, was um sie herum passiert. Obwohl sie weiß, dass sie bald sterben wird, ist sie fast immer gut gelaunt. Vor ein paar Tagen verschlechterte sich ihr Zustand und sie kam ins Krankenhaus. „Ich habe ihr gesagt, du darfst jetzt noch nicht sterben, ich habe ja schließlich schon Weihnachtsgeschenke für dich gekauft“, berichtet die Begleiterin. Da mussten die beiden Frauen lachen. Sie haben einen ähnlichen Humor.

Neuer Ausbildungskurs im Februar Schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige in ihrer vertrauten Umgebung begleiten, das ist die Aufgabe des Hospizdienstes von Caritas und Stadtmission in und um Rostock und in Bad Doberan. Im Februar startet ein neuer Ausbildungskurs. In der Pandemie wurde weniger ausgebildet, weshalb neue ehrenamtliche Helfer nun um so dringender benötigt werden. Zu dem Dienst gehört neben dem allgemeinen Hospizdienst auch der Ambulante Kinder- und Familienbegleitdienst Oskar. Kontakt: 0381/4031 0201 oder hospiz-rostock@caritas-im-norden.de

Tagsüber Kleinkinder versorgen, danach Zeit mit Sterbenden verbringen. Was widersprüchlich klingt, passt für Nadja Heinecke gut zusammen. Schließlich seien das ja beides wichtige Abschnitte im Leben. Schon mit 20 wäre sie gerne Hospizbegleiterin geworden. „Dann ist man aber noch zu jung“, sagt sie. Man sollte Lebenserfahrung gesammelt haben, mit Höhen und Tiefen. Heinecke arbeitete schon nebenberuflich in der Bestattungsbranche. Die Eltern ihrer Tagespflege-Kinder hätten kein Problem damit gehabt, beim jetzigen Ehrenamt auch nicht.

Nicht alle Bewerber sind der Hospiz-Aufgabe gewachsen

Manche in ihrer Familie dagegen schon. „Als ich meiner Großmutter davon erzählte, hat sie sich umgedreht und musste erst einmal ganz dringend etwas kochen“, berichtet die Rostockerin. Älteren Menschen falle der Umgang mit dem Thema oft schwer, hat Nadja Heinecke beobachtet. Möglicherweise liegt das daran, dass sie näher dran sind.

Die Ausbildung zur ambulanten Hospizbegleiterin ist keine Kleinigkeit. In einem langem Gespräch versuchen zwei der insgesamt vier hautamtlichen Mitarbeiter, die Motivation der Bewerber zu ergründen. Nicht jeder ist geeignet. Falsche Vorstellungen seien weit verbreitet. „Es geht nicht darum, weinend am Krankenbett zu sitzen“, sagt Birgit Kobert, Koordinatorin und selbst Begleiterin.

Geht gar nicht in Sterbebegleitung: Mitleid und Helfersyndrom

Interessenten mit Helfersyndrom, die alle Probleme in der leidenden Familie lösen wollen, seien ebenso verkehrt für die Aufgabe. Auch Mitleid hat bei der Sterbebegleitung nichts verloren. Wichtig seien Zuhören, auf Bedürfnisse eingehen und „Leben ermöglichen“. So wie Nadja Heinecke kürzlich mit ihrer Klientin nach Hamburg fuhr. Hafenrundfahrt und Besuch der Elbphilharmonie mit dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Sterbenskranken letzte Wünsche erfüllt.

Heinecke und Kobert wünschen sich einen offeneren Umgang mit dem Thema Tod. „Auf einer Beerdigung sollte gelacht werden dürfen“, meint Nadja Heinecke. Manchmal sagen Kinder etwas Komisches. Etwa, ob da wirklich der Opa in dieser Kiste liegt, und alle müssen lachen. Am schlimmsten sei es, Kindern die Teilnahme am Begräbnis eines nahen Verwandten zu verweigern, um sie zu schützen. Das bewirke das Gegenteil, so Kobert. „Man nimmt ihnen damit die Gelegenheit, Abschied zu nehmen.“ Und man pflanzt ihnen die Idee ein, dass der Tod eine schlimme Sache ist, die Angst macht und über die man nicht redet.

So etwas wäre der Klientin von Nadja Heinecke fremd. Am liebsten würde sie „halb-halb“ bestattet werden, erklärte die Behinderte. Halb im Sarg, halb in der Urne. Das wird wohl nichts, erklärte die Begleiterin und beide Frauen mussten lachen.