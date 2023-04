﻿Rostockerin besiegt zweimal Krebs: „Sie gehört zu den Glücklichen“

Darmkrebszentren im Nordosten

Allein im Klinikum Südstadt Rostock – einem der größten Darmkrebszentren in MV – wurden in den vergangenen zehn Jahren insgesamt mehr als 1600 Patienten betreut. Jährlich kommen 130 Frauen und Männer hinzu, die neu an dieser Krebsart erkranken. Adresse: Südring 81, 18059 Rostock, Telefon: 0381 /44 01 42 90. Universitätsmedizin Greifswald, Ferdinand-Sauerbruch-Straße, 17475 Greifswald, Telefon: 03834 / 86 60 01. Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee 35, 18057 Rostock, Telefon 0381/ 494 60 06 bzw. 0381 / 494 74 91. Helios Darmkrebszentrum Schwerin, Wismarsche Straße 393-397, 19049 Schwerin, Telefon: 0385 / 5 20 24 70. Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Neubrandenburg, Salvador-Allende-Straße 30, 17036 Neubrandenburg, Telefon: 0395 / 7 75 28 02.