﻿Rostockerin bietet Bier-Yoga am Strand an: Einatmen, Ausatmen und einen Schluck nehmen

Rostock. „Wir kommen ganz im Bier und Jetzt an“, sagt Maxi Heller mit ruhiger Stimme, während die 15 Yogis am Strand von Hohe Düne um sie herum ihre Bierflasche in die Luft halten. Statt herabschauendem Hund gibt es hier den herabschauenden Biertrinker, von dem aus geht es in den Barhocker und den durstigen Krieger.

Was klingt wie Pillepalle-Yoga am Strand, ist anstrengender als gedacht. Immerhin gibt es zwischendurch regelmäßig die Belohnung aus der Bierflasche.

Rostockerin: „Ich möchte Yoga aus der esoterischen Ecke holen“

Maxi Heller möchte Yoga aus der eher esoterischen Ecke herausholen und bietet daher Kurse an, die neben herkömmlichen Yogaübungen (Asanas) andere Elemente enthalten. Entweder läuft im Hintergrund Elektro-Musik, Alpakas grasen zwischen den Yogis oder die Bierflasche ist Teil der Stunde.

„Viele denken, Yoga wäre zu soft. Ich möchte mit gewissen Highlights zeigen, dass Yoga für jeden etwas ist“, erklärt die 28-Jährige ihr Konzept.

Maxi Heller bietet am Strand von Hohe Düne Bier-Yoga an. © Quelle: Constantin Krüger

Der Plan geht auf. Denn statt der sonst vorrangig weiblichen Teilnehmerinnen sind zum Bier-Yoga auch einige Männer gekommen. „Sonst mache ich Judo und fahre Fahrrad. Mir fehlt aber etwas für den Rücken. Jetzt wollte ich einfach mal gucken, wie Yoga hier am Strand ist“, sagt Martin Kniffka aus Rostock. Maxi gibt einen Kurs bei ihm in der Firma, daher kennt er die blonde Yogalehrerin.

Businessyoga wird auch in Rostock immer beliebter

Neben ihren Highlights bietet die Rostockerin vor allem Businessyoga in Unternehmen an. „In Hamburg und Berlin ist das schon ganz normal, dass es Sportangebote gibt. Hier in Rostock wird es auch immer beliebter.“ Auch in Schulen gibt sie Kurse. Außerdem bietet Maxi jeden Mittwoch eine Yogastunde in der Physiotherapie Tiede in der Ernst-Barlach-Straße in Rostock an. Ansonsten ist sie mit ihren Kursen am liebsten am Wasser.

„Hier in Hohe Düne ist es herrlich ruhig. Die Aussicht ist großartig. Außerdem fühlt es sich ganz anders an, wenn die Yogamatte auf dem Sand liegt und nicht auf glattem Boden“, findet Maxi Heller, die selbst mit ihrem Mann in Hohe Düne lebt. Jeden Freitag bietet sie ihren Kurs am Wasser an.

Rostocker Yogalehrerin hat ihren eigenen Stil entwickelt

Sie selbst ist während ihrer Abiturzeit 2014 zum Yoga gekommen. „Während des Prüfungsstresses brauchte ich etwas Entspannung. Ich habe mir vor allem online Videos angeschaut.“ Schon damals wusste die ehemalige Handballspielerin aus Neukloster, dass sie im sportlichen Bereich arbeiten wollte.

Sie startete mit einer Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau im Hotel Neptun, parallel absolvierte sie ein Studium zum geprüften Fitnesscoach mit dem Schwerpunkt Hatha Yoga. „Damit habe ich drei Jahre lang im Strandresort Markgrafenheide Yogakurse gegeben und meinen eigenen Stil entwickelt – und den Strand als Location entdeckt.“

Maxi Heller hat sich mit ihren Yogakursen selbstständig gemacht. Am liebsten gibt sie Kurse am Strand. © Quelle: Constantin Krüger

Ihren eigenen Stil beschreibt die herzliche 28-Jährige als authentisch und lustig. „Ich nehme mich nicht zu ernst und kann auch über mich lachen. Das wissen meine Kursteilnehmer inzwischen“, sagt sie und muss lachen.

Bier muss zum Yoga am Strand selbst mitgebracht werden

Auch den Bier-Yogakurs leitet sie mit Witz an. „Ich habe euch lange nicht mehr zuprosten hören“, sagt sie zwischen den Übungen. Trotz der guten Laune kommen alle ganz schön ins Schwitzen. Die Yogis müssen die selbst mitgebrachte Bierflasche auf dem Bauch balancieren oder unter den Rücken stellen und das Becken in die Höhe strecken. Bei vielen Asanas ist die Bierflasche ein zusätzliches Gewicht.

Zum Schluss noch ein Namaste, dann ist die Sonne auch schon fast hinter der Ostsee verschwunden. Fazit der Gruppe: „Es hat Spaß gemacht, aber war anstrengend.“ Bier-Yoga spreche vor allem die Jüngeren an, sagt Maxi. Ihre Kursteilnehmer sind ansonsten zwischen 20 und 72 Jahren. „Yoga ist eben für jeden etwas.“

Wer selbst dabei sein möchte, kann sich unter www.maximalfit-rostock.de anmelden. Dort gibt es außerdem Infos zu den nächsten Spezialkursen.

