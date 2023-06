Rostockerin durchschaut Betrugsmasche und wird von Unbekannten bedroht

Rostock. Am 8. Juni erhielt eine 63-jährige Rostockerin einen sogenannten Schock-Anruf, bei welchem ihr vermeintlicher Sohn ihr mitteilte, er hätte einen Unfall verursacht und brauche nun Geld. Die Rostockerin durchschaute den Betrug des Anrufers und beendete das Telefonat sofort – es blieb vorerst beim Versuch, die Frau um ihr Erspartes zu bringen.

Daraufhin folgten jedoch weitere Telefonate, in denen die 63-Jährige nach Polizeiangaben bedroht wurde und eingeschüchtert werden sollte.

Polizei warnt vor Schockanruf, Enkel- und Polizeitrick

Die Rostocker Polizei nimmt diesen Sachverhalt zum Anlass, um erneut vor dieser Betrugsmasche zu warnen: „Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren Vermögensverhältnissen. Wenn ein angeblicher Verwandter anruft, erkundigen Sie sich immer erst in der Familie, ob es sich wirklich um eine Notlage im Familienkreis handelt. Übergeben oder überweisen Sie kein Geld an Fremde“, heißt es.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie im Internet unter oder auch unter www.pfiffige-senioren.de.

OZ