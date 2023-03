﻿Erfolgsgeschichte aus Rostock: Nomio Holtz exportiert „Jurtenleder“ in die weite Welt

Rostock. Was sich Nomio Holtz in Rostock über die Jahre aufgebaut hat, ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Die 36-Jährige vertreibt Accessoires aus naturbelassenem Yakleder und aus Yakwolle in mittlerweile 18 Länder. Dass die gebürtige Mongolin mit ihrem Label Jurtenleder in MV so durchstarten würde, war nicht abzusehen. Dennoch hat sie offenbar einen echten Trend getroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor 15 Jahren kam sie als Aupair ohne Deutschkenntnisse nach Frankfurt am Main. Dort absolvierte sie eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau. Dabei wollte eigentlich ihre Schwester nach Deutschland kommen. Als das Vorhaben scheiterte, ging „pragmatisch wie Mongolen so sind“ Nomio quasi als Ersatz. Ein Studienplatz in Wismar führt die junge Studentin nach Rostock.

Leder und Wolle stammen von Tieren aus der Mongolei

Eine eher zufällige Reise also, die sich für die junge Mongolin aus der kleinen Stadt Selenge, vier Eisenbahnstunden von der Hauptstadt Ulan Bator entfernt, gelohnt hat. „Ich wollte ein Stück Mongolei nach Deutschland bringen“, erzählt die zweifache Mutter von den Anfängen ihrer Idee, etwas Eigenes zu kreieren. Also macht sich die junge Frau auf, in der Mongolei entsprechende Produzenten zu finden, die aus Yakwolle und dem Leder der Tiere ihre eigens entworfenen Accessoires herstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist in der Mongolei nicht so leicht. Ich arbeite jetzt mit kleinen Manufakturen zusammen, die Prozesse mussten erst noch optimiert werden.“ Nomio Holtz achtet bei ihren Produkten auf Nachhaltigkeit und Qualität. „Das Leder wird naturgegerbt. Die Yaks stammen von Nomadenfamilien, die ihre Tiere schlachten, um davon zu leben“, erklärt die Wahlrostockerin. „In der Steppe der Mongolei wächst ja nichts, da ist Fleisch für die Mongolen elementar.“

https://www.instagram.com/p/CoSU9uVufDI/

Neben Yaks wandern die Mongolen mit Kaschmirziegen und mit Kamelen. Ihre Handschuhe sind aus feinster Yakwolle, die im haptischen Vergleich der Edelwolle Kaschmir an Flauschigkeit in nichts nachstehen. „Unsere Yakwolle wird aus dem Unterfell der Yaks gewonnen, das die Tiere ohnehin verlieren. Das wird aufgesammelt und dann von Hand gekämmt. Keines der Tiere wird für unsere Sachen geschoren.“ Festeres Fell wird zu Filz verarbeitet.

Punkt auf dem Wunschzettel: Ein Laden in Rostock

Über Onlineshops werden die hochwertigen Artikel vertrieben. Bereits in 18 Länder hat die kreative Mongolin ihre Accessoires schon verkauft. „Darunter Neuseeland, Australien und Kanada. Beliebt sind vor allem unsere Notizbücher. Der Trend geht zum Journaling – sich wichtige Dinge wieder mit der Hand aufzuschreiben.“ Ein Notizbuch aus dickem Yakleder gibt es ab 59 Euro. Bald soll es noch Rohwolle zum Stricken aus Yak- und Kamelwolle geben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geprägt hat Nomio vor allem Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock hat sie vor elf Jahren ihren heutigen Ehemann im LT-Club kennen und lieben gelernt. Nomio ist glücklich und stolz, wie sich ihr Leben entwickelt hat. „Ich arbeite für mich und habe dabei noch Zeit für meine Kinder, obwohl ich bisher alles alleine mache und selbst verschicke.“ Noch gibt es kein Ladengeschäft, aber der Wunsch nach einem Atelier mit Verkaufsraum in Rostock steht fest auf dem Plan.