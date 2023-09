﻿Rostockerin hängt Lehrerberuf für Nähgeschäft an den Nagel: „Schaue positiv in die Zukunft“

Kriminalität

Unbekannte Täter brechen in Grevesmühlener Supermarkt ein – Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden sind am Mittwoch bislang unbekannte Täter in den kleinen Edeka-Supermarkt an der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.