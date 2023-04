﻿Rostockerin hat 51 Kilo abgenommen: „Ich wollte unbedingt wieder Jeans tragen“

Basketball-Bundesliga

Hallenmiete, Sicherheitsdienst, Catering und Co.: Wenn die Seawolves – so wie am Dienstagabend gegen Göttingen – in der Stadthalle spielen, laufen Zehntausende Euro an Kosten auf. Klubchef André Jürgens verrät, wo die Kosten stecken und wie er kalkuliert.