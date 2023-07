Es ist als „Zappelphilipp“-Syndrom bei Kindern bekannt. Dabei können auch Erwachsende an ADHS erkranken. Marie Langhof ist eine von ihnen. Ihre Diagnose bekam sie erst mit 37. Wie ihr Leben bis dahin aussah und warum sie eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, erzählte sie der OSTSEE-ZEITUNG.

Rostock. „Ich bin an diesem Morgen zusammengebrochen. Vor Erleichterung“, beschreibt Marie Langhof jenen Moment im letzten Herbst, als sie endlich einen Namen für das hatte, was sie ihr ganzes Leben herausgefordert hat: ADHS. Erst mit 37 Jahren bekam die Rostockerin ihre Diagnose. Zu spät, wie sie findet. Um für andere Betroffene eine Anlaufstelle zu bieten, hat sie die erste Selbsthilfegruppe für Erwachsene mit ADHS in Rostock gegründet.