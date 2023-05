﻿Rostockerin hat Lungenkrebs: „Ich habe keine Angst zu sterben, aber jetzt noch keine Lust“

Geld für Gebäude, Straßen und Plätze

Städtebauförderung in MV: 3,5 Milliarden Euro sind bislang für Projekte in 123 Kommunen geflossen

Bauminister Christian Pegel (SPD) hat am Samstag in Rostock-Dierkow den Tag der Städtebauförderung für Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Die Förderung sei „Garant für die erfolgreiche Entwicklung unserer Städte und Gemeinden“, so Pegel, der auch eine kleine Überraschung in petto hatte.