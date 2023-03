﻿Ex-Rostockerin töpfert Ostseekeramik als Erinnerung an die Heimat

Katharina Reichelt ist ein Küstenkind durch und durch. Seit sie der Liebe wegen aber in Brandenburg wohnt, hat sie sich ein Hobby gesucht, mit dem sie ihrer Heimat ganz nah ist: das Töpfern. Wie das aussieht, das ist unter anderem am 24. Juni auf dem Designmarkt Ponyhof in Rostock zu sehen.

Rostock/Fürstenwalde/Ribnitz-Damgarten. „Niemals würde ich meine Heimat an der Ostsee verlassen“, sagte sich Katharina Reichelt vor drei Jahren noch. Dann traf sie ihre große Liebe in Fürstenwalde in Brandenburg. Kurze Zeit später zog sie dorthin. „Ich weinte bitterlich, als ich meine Sachen in den Bus packte und nach Brandenburg fuhr“, erzählt das in Ribnitz-Damgarten geborene Küstenkind, das zehn Jahre in Rostock lebte.

Inzwischen hat sie eine Art gefunden, das Meerweh zu verarbeiten: Sie töpfert Teller, Tassen und Kannen im Ostseestil.

Katharina Reichelt hat eine Ecke des großen Fotostudios ihres Partners für ihre Keramik eingenommen. © Quelle: Stefan Lengsfeld

„Ich brauchte ein Hobby in Fürstenwalde“, erinnert sich die 32-Jährige. Töpfern, das machte sie immer schon gerne. In ihrer Jugend hatte sie dazu Gelegenheit im Alternativen Jugendzentrum in Ribnitz, später töpferte sie immer mal wieder hobbymäßig. „Ich saß aber noch nie an der Drehscheibe, das wollte ich unbedingt ausprobieren.“ Bei einem Kurs an der Töpferscheibe im Oktober 2021 sammelte sie dann ihre erste Erfahrung damit. „Zwei Wochen später kaufte ich mir selbst eine.“

Keramikimotive von „Nordpott“ erinnern an den Ostseestrand

Das Töpfern ist für die Sozialpädagogin ein Ausgleich zum Job. Und das soll es auch bleiben. „Ich möchte mich damit nicht selbstständig machen, dann säße ich den ganzen Tag allein in der Töpferstube und hätte keinen Kontakt zu Menschen“, sagt sie. Auch wenn ihr Job als Leiterin einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung herausfordernd sei, wolle sie darauf nicht verzichten.

Vor und nach der Arbeit setzt sich Katharina Reichelt an die Töpferscheibe. © Quelle: Stefan Lengsfeld

Fast jeden Tag vor und nach der Arbeit setze sich Katharina Reichelt zur Entspannung an ihre Drehscheibe in der Werkstatt. „Mein Partner hat ein großes Fotostudio, da habe ich mir eine Ecke eingerichtet.“

Ihr typisches Motiv, das durch blau-weiße Glasur auf beigem Ton an einen Sandstrand am Meer erinnert, hat sich über die Zeit entwickelt. „Nicht umsonst ist Keramiker ein Ausbildungsberuf. Man muss sehr viel ausprobieren, bis es gelingt.“

Den Namen dachte sich ihr Partner aus: „‚Eindeutig: Nordpott!‘, sagte mein Freund damals“. Inzwischen zeigt Katharina Reichelt ihre zahllosen Tassen, Kannen, Becher und Teller auf ihrem Instagram-Account „Nord_Pott_Keramik“.

Hier gibt es die Keramik zu kaufen

Bestellungen nimmt sie nicht an. „Töpfern soll Spaß machen, ich möchte keinen Druck dahinter spüren. Denn es kann immer mal was schiefgehen und dann verzögert sich etwas.“ Zwei Wochen braucht eine Tasse etwa, bis sie getöpfert, getrocknet, glasiert und zweimal gebrannt ist.

Wer die Keramik von Katharina Reichelt kaufen möchte, hat auf Märkten in MV und Brandenburg Gelegenheit dazu. Das nächste Mal ist sie am 24. Juni in Rostock auf dem Designmarkt Ponyhof. Dafür sitzt sie aktuell fleißig an der Drehscheibe und arbeitet vor.

Designmarkt Ponyhof in Rostock Neben der Ostseekeramik von Katharina Reichelt stellen mehr als 40 Designer auf dem Designmarkt Ponyhof in Rostock aus. Die Mischung aus Mode, Schmuck, Malerei und Literatur gibt es am 24. Juni im Botanischen Garten Rostock. Unter dem Motto „Aufblühen“ gibt es neben den Ausstellern aus ganz Deutschland Kreativ-Workshops, Leckereien von Gastronomen aus der Region und ein musikalisches Programm. Workshops finden u. a. zu den Themen Body, Mind and Soul, Achtsamkeit und Naturkosmetik statt. Außerdem sind Kräuterwanderungen, Klangmassagen und Yoga geplant. Von 12 bis 19 Uhr findet der Designmarkt statt. Der Eintritt kostet vier Euro.

Irgendwann wird das Nordlicht in die alte Heimat zurückkehren, denn „es ist nicht leicht, nicht an der Ostsee zu leben.“