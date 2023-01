﻿Rostockerin ist Opfer von häuslicher Gewalt: „Frauenhaus hat mein Leben gerettet“

Rostock. Sie wurde geschlagen und erniedrigt, bis sie irgendwann die Notbremse zog – auch ihren Kinder zuliebe. Zuflucht fand die Rostockerin Severine Jahnke mit ihren vier Kindern im Rostocker Frauenhaus. Für die 45-Jährige der Schritt in ein neues Leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles habe vor rund einem Jahr angefangen, als sie ihre zwei Töchter aus einer vorherigen Ehe in die Familie geholt habe, in der bereits zwei Söhne lebten, erinnert sich Jahnke. „Mein Mann hat angefangen zu trinken und die Kinder mit fiesen Sprüchen gemobbt“, erzählt sie. Immer öfter werden sie und die Kinder schikaniert. „Nachts hat mein Mann oft laute Musik gehört, so dass wir kaum noch zur Ruhe gekommen sind.“

Um ihm aus dem Weg zu gehen, habe sie sich oft tagelang im Zimmer der Kinder verkrochen. „Irgendwann hat er gesagt, dass ich dort auf dem Fußboden schlafen soll“, erinnert sich die 45-Jährige. Die Situation sei immer schlimmer geworden. „Er war sehr eifersüchtig und hat uns eingesperrt“, sagt Jahnke. Auch geschlagen habe er sie. „Meinen Kindern zuliebe habe ich schließlich die Reißleine gezogen, weil es einfach nicht mehr ging.“

Frauenhaus beschützt Rostockerin vor gewalttätigen Mann

Zuflucht findet sie im Rostocker Frauenhaus, wo sie zurzeit mit ihren vier Kindern untergebracht ist. „Wenn ich diesen Schritt nicht gewagt hätte, würde ich heute nicht mehr leben“, sagt die 45-Jährige leise. Denn die Angst vor ihrem Peiniger ist groß: „Seine vorherige Partnerin hat er absichtlich mit heißem Wasser verbrüht“, sagt Jahnke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil oft Aussage gegen Aussage stünde, würden einige Täter nie zur Rechenschaft gezogen, weiß auch Henriette Kesselring vom Rostocker Frauenhaus. Sie begleitet die Frauen auf ihrem Weg in ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Leben, gibt Ratschläge und hört zu.

Hier bekommen Frauen Hilfe Das Rostocker Frauenhaus ist Tag und Nacht unter 0381 / 45 44 06 erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Mitarbeiter des Frauenhauses vereinbaren mit den Betroffenen einen Treffpunkt und holen sie dort ab. Im Notfall brauchen Frauen nichts mitzubringen. Unabhängig von einem Einzug in das Frauenhaus können sich Betroffene auch in einem Beratungsbüro in der Rostocker Innenstadt beraten lassen. Terminabsprachen sind unter 0381 / 45 44 06 möglich. Weitere Infos unter: www.stark-machen.de Die Polizei verweist zudem auf das Bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Tel.: 0800 011 6016, kostenlos, rund um die Uhr, ganzjährig, erscheint nicht auf der Telefonabrechnung; Beratung in 18 Fremdsprachen möglich) oder das Opfertelefon des Weissen Ring, das unter Tel. 116006 erreichbar ist.

„Eigentlich mache ich alles mit mir selbst ab, aber hier kann ich mich auch mal fallenlassen“, sagt Jahnke. Und das ist momentan für die Rostockerin wichtiger denn je. Denn: Im Frauenhaus erfährt sie bei einer Routineuntersuchung, dass sie schwer krank ist und nicht mehr viele Jahre zu leben hat. „Ich habe eine Autoimmunkrankheit, die nicht geheilt werden kann“, sagt Jahnke.

Trost findet sie im Frauenhaus. „Nach der Diagnose bin ich erst mal zusammengebrochen“, sagt Jahnke mit Tränen in den Augen. Doch unterkriegen lassen will sich die 45-Jährige nicht. Zurzeit suche sie eine Wohnung. Denn das Frauenhaus soll nur ein Sprungbrett in ein eigenständiges Leben sein.

Frauenhaus Rostock musste 109 Frauen und 31 Kinder abweisen

Insgesamt sechs Wohnungen mit elf Plätzen – darunter fünf für Frauen mit maximal drei Kindern stehen im Rostocker Frauenhaus zur Verfügung. „Aktuell sind wir mit zehn Frauen und neun Kindern voll belegt“, sagt Kesselring. Dies sei keine Ausnahme, denn obwohl seit 2020 jährlich knapp 50 Frauen und 40 Kinder im Rostocker Frauenhaus einen Platz fanden, reichen diese bei weitem nicht aus. „2021 mussten wir 61 Frauen abweisen, in diesem Jahr waren es bis Ende Oktober sogar 109 Frauen und 31 Kinder, die wir wieder wegschicken mussten“, sagt Kesselring.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch das Polizeipräsidium Rostock registrierte einen Anstieg von Häuslicher Gewalt gegen Frauen: 2021 waren es rund 758 Fälle, bis Ende Oktober 2022 bereits 893 Fälle. „Hinzu kommt, dass das Thema Gewalt in der Gesellschaft immer stärker präsent wird, so dass sich immer mehr Frauen bei uns Hilfe holen“, so Kesselring.

Opfer von häuslicher Gewalt bleiben im Schnitt sechs Monate

Doch, obwohl sich die Betroffenen ein selbst bestimmtes Leben wünschen, müssen sie oft lange Zeit im Frauenhaus ausharren: „Weil der Rostocker Mietmarkt so angespannt ist, finden viele Frauen keine Wohnung“, sagt Kesselring. Aus einer durchschnittlichen Verweildauer von drei Monaten seien inzwischen sechs Monate geworden. „Dadurch sind weniger Zimmer für Frauen frei, die akut von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind.“ Besonders Migrantinnen und Frauen mit psychischen Störungen oder Suchtproblemen hätten es auf dem Wohnungsmarkt schwer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Severine Jahnke ist schon seit einiger Zeit vergeblich auf der Suche nach einer Wohnung. „Ich hatte früher mal Schulden, weil ich den falschen Menschen vertraut habe“, erklärt sie – trotz regelmäßiger Einkünfte finde sie nun keinen Vermieter. „Für das neue Jahr wünsche ich mir nichts sehnlicher, als eine eigene Wohnung für mich und die Kinder, wo ich meine letzte Zeit verbringen kann“, sagt sie leise.