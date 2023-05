﻿Rostockerin ist Star bei Abba-Show „Mamma Mia“ in Hamburg: „Früher fand ich Musicals doof“

Schauspielkarriere aus MV

Musicaldarstellerin Franziska Lessing lebt zwar in Hamburg, fährt aber immer wieder an die Ostsee, wie hier mit ihrer Tochter. Rostock sei immer noch ihre Heimat, sagt sie.

Viele wollen auf die große Bühne, nur manche schaffen es: Die gebürtige Rostockerin Franziska Lessing (42) spielt im Abba-Musical „Mamma Mia“ in Hamburg mit – und das, obwohl sie Musicals früher doof fand. Was sie Nachwuchstalenten in dem harten Business rät und wie wichtig ihr Rostock ist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket