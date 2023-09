﻿Rostockerin kann wegen Long Covid das Bett nicht mehr verlassen: „Ich bin keine wirkliche Mama mehr“

Polizeimeldung

Rügen: Vier Menschen bei Unfällen mit vier Fahrzeugen verletzt

Bei zwei Unfällen auf der Insel Rügen sind am Mittwochabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. In einem Fall war ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt nahe Ralswiek (Vorpommern-Rügen) in einem Unfall verwickelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.