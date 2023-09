﻿Anna Dettweiler lebt in einem Rostocker Denkmal: Hier „flüstert“ noch die alte Zeit

Rostock. Anna Dettweiler hat bei der Begrüßung einen überraschend festen Händedruck. Vielleicht liegt es daran, dass die 82-Jährige seit mehr als 30 Jahren ihre Kraft in ihr Haus in der Nördlichen Altstadt steckt und es gewohnt ist, zuzupacken. Vor ihrem Haus in der Koßfelderstraße 11 hat sie gerade die Rosen verschnitten und Unkraut entfernt. Es soll ordentlich aussehen. Auch weil Gäste am Sonntag bei ihr vor der Tür stehen werden.

Am 10. September, am Tag des offenen Denkmals, wird Anna Dettweiler ihr Haus öffnen. Der bundesweit begangene Tag ist die größte Kulturveranstaltung für die Denkmalpflege. Und ermöglicht, dass immer wieder auch Bauten und Anlagen besucht werden können, die an allen anderen Tagen des Jahres für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben. Neben Museen und Kirchen sind in Rostock etwa die Türen der Zeekschen Villa geöffnet oder es kann die Schalterhalle des ehemaligen Telegrafenamtes in der Buchbinderstraße begutachtet werden.

Denkmäler in Rostock und Umgebung (Auswahl) Wohnhaus, Koßfelderstr. 11, Führungen in kleinen Gruppen, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr Kuhtor, 10 bis 17 Uhr Zeecksche Villa, August-Bebel-Str. 55, 10 bis 17 Uhr Hellingkran, Werftstraße, 10 bis 17 Uhr Peter-Weiss-Haus, Doberaner Str. 21, 11 bis 17 Uhr Ehemalige Stasi-U-Haft, Grüner Weg, 10 bis 16 Uhr Ehemaliges Telegrafenamt, Buchbinderstr. 1–3, 10 bis 12 Uhr Wohngebäude, Am Wendländer Schilde 5/6 City Tiefgarage, Lange Straße, 10 bis 17 Uhr Firma BauGut, Doberaner Str. 43d, 11 bis 16 Uhr Evershagen, 15.30 Uhr, Rundgang, Treffpunkt: „Am Scharren“ Bertolt-Brecht-Str. 23 Lichtenhagen, 14 Uhr, Rundgang, Treffpunkt: Lichtenhäger Brink Glasatelier Weber, Ziesendorf, Ortsteil Buchholz-Heide, Zum Fahrenholzer Holz 14, 10 bis 18 Uhr Schloss Groß Potrems, Am Schlossteich 9, 10 bis 18 Uhr

So lebte das hanseatische Bürgertum in Rostock

Anna Dettweiler führt schon seit Jahren Besuchergruppen durch Bereiche ihres Hauses, das von außen mit seiner schlichten, hellblauen Fassade unscheinbar daherkommt. Doch das Innere ist ein Gesamtkunstwerk, eine Überraschung auf geschätzten 400 Quadratmetern. Viel Holz, viele Schnitzereien, beeindruckende Öfen, farbiges Fensterglas, Delfter Fliesen – das gesamte Ensemble ist von Anna Dettweiler und ihrem vor Kurzem verstorbenen Ehemann in fast drei Jahrzehnten restauriert worden.

Das Interieur ist „in seiner Geschlossenheit … ein selten gewordenes Beispiel für die traditionsbewussten Wohnansprüche des hanseatischen Bürgertums im späten 19. Jahrhundert“, heißt es vonseiten der Stadt.

Anna Dettweiler in ihrem Haus in der Koßfelder Straße 11 in Rostock. © Quelle: Klaus Amberger

Tag des Denkmals: Rostockerin wuchs in einem auf

Anne Dettweiler ist erst so richtig vor gut zehn Jahren in das Haus gezogen. Bis dahin kam sie mehrmals pro Jahr aus Baden-Württemberg an die Küste. „Es war das Haus meiner Eltern, das sie 1930 erwarben“, berichtet sie. Deshalb wuchs sie in diesem Haus auf. Sie weiß noch, wie es nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg in Rostock aussah. 1956 verließ sie Rostock.

Seit 2006 empfängt sie Besucher am Tag des offenen Denkmals. „Weil ich das Gefühl habe, dass ich in einem besonderen Haus lebe, das zwar nicht einfach zu bewohnen ist, aber voller Schönheiten und Schätze ist.“ Zusammengetragen hatte die Inneneinrichtung der Rostocker Anwalt Dr. Friedrich Groth, der seinerzeit zwischen 1875 bis in die 1920er Jahre das Haus besaß.

Experte zeigt Glasrestaurierungen im Rostocker „Speckgürtel“

Zum ersten Mal ist Tobias Weber beim Tag des offenen Denkmals dabei. Der 57-Jährige ist seit 1990 Spezialist für Glasrestaurierungen aller Art und unterhält sein „Glasatelier“ in Ziesendorf Ortsteil Buchholz-Heide im Rostocker „Speckgürtel“. Der Spezialist ist deutschlandweit und international unterwegs, um unter anderem in Kirchen, Schlössern und Villen kunstvolles Glas beziehungsweise Glasgestaltungen zu sanieren, aufzufrischen und auch neu zu gestalten.

Tobias Weber reinigt mit einem Pinsel die Gläser aus einem alten Haus in Thüringen. © Quelle: Klaus Amberger

„Ich werde am Tag des offenen Denkmals Gästen zeigen, was ich so mache, Musterscheiben vorstellen, ein bisschen erzählen und basteln“, sagt Tobias Weber. „Ich habe viel mit historischen Bauten zu tun und deshalb bin ich an diesem Tag dabei.“

Der Fachmann hat gerade mit der Aufarbeitung von 200 Jahre altem farbigen Bleiglas zu tun, das aus Thüringen stammt. Mit einem Pinsel säubert er die Scheiben, die von hinten beleuchtet werden, damit jede Verunreinigung besser zu sehen ist. Wie oft er sich schon geschnitten habe? „Oft“, antwortet der gelernte Keramiker lächelnd. „Glas ist gefährlich.“

