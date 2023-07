﻿Regina (26) aus Rostock nahm acht Jahre lang Drogen: „So wollte ich nicht leben“

Rostock. Normalerweise wurde ihre Welt bunter, ihre Stimmung euphorisch, wenn sie LSD genommen hat. Doch dieses eine Mal, als Regina Mikheeva ein vermutlich verunreinigtes Teil – wie es in der Szene heißt – einwarf, wurde aus dem Drogen-Trip ein unkontrollierbarer Albtraum. „Ich konnte nicht schlafen, habe nichts mehr gehört, konnte nicht mehr reden“, beschreibt die Rostockerin die Situation. Zweieinhalb Tage hielt die Wirkung an. „Ich war kurz nicht mehr da. Das war für mich eine Nahtod-Erfahrung.“

Dieser Horror-Trip war einer der Auslöser, warum die heute 26-Jährige nach acht Jahren Konsum, aufhören wollte, Drogen zu nehmen. Etwa vier Jahre ist dieses Erlebnis her – doch bis Regina es letztlich schafft, sollte es noch weitere zwei Jahre dauern.

Rostockerin gab bis zu 300 Euro im Monat für Drogen aus

Zum ersten Mal in Kontakt mit Drogen kam sie mit 16 Jahren. Damals lebte Regina noch in Schwerin. Sie wollte in der Schule dazugehören, trank mit Mitschülern auf einem Spielplatz Alkohol. Schnell wurde ihr der erste Joint angeboten. „Ich war neugierig: Was ist das? Was macht das? Ich war schnell zu begeistern“, beschreibt die 26-Jährige ihr jugendliches Ich.

Der Joint sei ein Reinfall gewesen. Also testete sie sich weiter aus – und nahm Speed. „Das war krass. Alkohol hat mich eher müde gemacht, doch mit den Amphetaminen hatte ich Power und gute Laune. Über die Konsequenzen habe ich mir damals keine Gedanken gemacht“, gibt die junge Frau zu.

Acht Jahre lang nahm Regina Mikheeva aus Rostock viele harte Drogen – nun ist sie seit fast zwei Jahren clean. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Liste ihrer konsumierten Drogen wurde über die Jahre immer länger: MDMA, Ketamin, Pilze, Kokain, Lachgas. „Eigentlich alles, was ich nicht spritzen musste – also Heroin, Crack oder Chrystal Meth“, zählt Regina auf. Etwa 200 bis 300 Euro habe sie für den Rausch im Monat bezahlt. Mit Nebenjobs und ihrem Taschengeld finanzierte sie sich den Konsum.

Unter der Woche keine Drogen – Eskalation am Wochenende

Mit ihrem damaligen Freund vereinbarte Regina, unter der Woche keine Drogen zu nehmen. Für sie sei das auch kein Problem gewesen. „Ich habe im Alltag nichts gebraucht und ich wusste, dass der nächste Konsum geplant war.“ Sie ging pflichtbewusst in die Schule, machte ihr Abi, ihren Führerschein, ging regelmäßig zum Sport und ihren Nebenjobs. Entzugserscheinungen hätte sie bis auf Herzrasen nicht gespürt – doch dies ordnete sie damals auch nicht den Drogen zu.

Drogensucht hat viele Gesichter Regina Mikheeva findet, dass die Gesellschaft ein falsches Bild von Drogenabhängigen hat. „Erst wenn jemand unter der Brücke schläft, keine Freunde hat und keine Körperhygiene besitzt, gilt er in der Gesellschaft als süchtig. Das finde ich heftig“, sagt die 26-Jährige. „Aber es passiert ganz, ganz viel dazwischen – wie in meinem Fall. Das ist vielen gar nicht bewusst.“ Deshalb müsse ihrer Meinung nach mehr über das Thema aufgeklärt werden, anstatt mit Verboten die Neugier zu wecken. Todesfälle, wie den einer 13-Jährigen durch eine halbe überdosierte Ecstasy-Pille könnten Eltern, Schulen und Polizei durch mehr Aufklärung verhindern, findet sie. Die Cannabis-Legalisierung findet die Rostockerin falsch. „Man sollte es den Menschen schwieriger machen, süchtig zu werden. Denn niemand entscheidet sich bewusst dafür. Eine dritte Droge neben Nikotin und Alkohol zu legalisieren, wird mehr Leid verursachen“, ist sie sich sicher. Brauchen auch Sie Hilfe? Dann können Sie sich unter anderem an die Suchtberatung der Caritas in Rostock wenden. Diese erreichen sie unter 03 81 / 25 23 23 oder per Mail an suchtberatung@caritas-im-norden.de.

Am Wochenende und bei Festivals dann die Eskalation. Niemandem außerhalb der Szene schien etwas aufzufallen, obwohl sie es nicht versteckte. „Ich kam mit roten Augen und Fressflashs nach Hause“, erinnert sich Regina. Nur einmal hätte sie Speed auf dem Schulklo genommen. „Aber ich weiß nicht, was mich da geritten hatte. Ich habe mich nicht wohlgefühlt und hatte Schiss aufzufliegen“, sagt die Rostockerin heute.

„Mit den Drogen konnte ich immerhin meine Psyche betäuben“

Bei Festivals habe sie sich deutlich sicherer gefühlt – da, wo keine Polizei auf dem Gelände ist und alle frei waren. Allerdings habe sie dort auch erlebt, wie Bekannte aufgrund der Drogen kollabierten, blau anliefen und sie Schaum vorm Mund bekamen, sodass sie in eine Klinik mussten. Im Freundeskreis habe das niemand hinterfragt. Regina spricht von Glück, dass sie so etwas nie durchmachen musste.

Warum sie trotzdem Drogen nahm? „Es bedeutete für mich, abschalten, frei fühlen, Stress abbauen. Leistung war für mich mit Liebe gleichgesetzt. Erst jetzt merke ich, wie viel ich mir zugemutet habe, dass ich mir keine Ruhe und Pausen gegönnt habe. Mit den Drogen konnte ich immerhin meine Psyche betäuben, sodass ich dachte, dass ich erholt war, auch wenn das nicht stimmte“, erklärt die 26-Jährige, die erst eine Ausbildung als Kauffrau im Gesundheitswesen abschloss und dann für ihr Studium nach Rostock kam.

Regina greift nach sechs Monaten Abstinenz wieder zu Alkohol

Als die nächste Beziehung Mitte 2020 in die Brüche ging, beschloss sie, keinen Freund mehr zu haben, der konsumiert. „Aber ich kann von niemanden etwas verlangen, was ich nicht selbst auch tue“, sagt Regina. Sie begann eine Psychotherapie, verzichtete von heute auf morgen auf Alkohol und Drogen. „Doch ich merkte, dass es mir nicht besser ging. Ich hatte immer noch Aufs und Abs – da wurde mir die Diagnose Borderline gestellt.“ Die Persönlichkeitsstörung ist unter anderem durch Instabilität des Selbstbildes, Überempfindlichkeit und Impulsivität geprägt. Behandelt wurde das zunächst bei Regina nicht.

Als sie ein halbes Jahr nach Therapiebeginn in der Gastro anfing zu jobben, wurde die 26-Jährige rückfällig, trank wieder täglich Alkohol mit ihren Kollegen. „Erst an diesem Punkt habe ich gemerkt, was der Alkohol mit mir macht. Dass ich viel empfindlicher bin, mich nicht konzentrieren kann. Warum hat der Stoff mehr Macht über mich als ich selbst?“ So wollte sie nicht leben, also holte sie sich Hilfe bei der Caritas. Wegen ihrer Polytoxikomanie – also ihrer Mehrfachabhängigkeit – ging sie für sechs Monate in Langzeittherapie. „Seit dem 18. August 2021 bin ich clean“, ist die Rostockerin stolz.

Rostockerin will clean bleiben: „Ich habe viel zu viel zu verlieren“

Doch es ist nicht leicht, gibt die 26-Jährige zu. Im vergangenen Jahr habe sie einige Schicksalsschläge durchstehen müssen. „Ich weiß nicht, wie ich das clean geschafft habe und gleichzeitig hat das sehr viel für mein Selbstwertgefühl getan.“

„Ich habe zu hart dafür gearbeitet, dass es mir so geht wie jetzt“, sagt Regina Mikheeva aus Rostock. Acht Jahre lang nahm sie Drogen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Arbeiten kann die Rostockerin noch nicht. Sie fürchtet, bei zu hohem Leistungsdruck wieder rückfällig zu werden. Auch ihr Borderline-Syndrom konnte sie nun therapieren lassen. Es sei ein Prozess und es gebe noch viel aufzuarbeiten, gesteht Regina sich ein, die Halt bei ihrem Hund und in ihrem Garten findet, für die sie Verantwortung übernehmen muss und will.

Was sie noch triggert, ist, wenn andere zu Festivals fahren. „Da denke ich mir natürlich auch, dass ich gern dabei wäre. Aber dafür bin ich noch nicht bereit. Ich habe viel zu viel zu verlieren. Ich habe zu hart dafür gearbeitet, dass es mir so geht wie jetzt.“

OZ