﻿Rostockerin spricht offen über ihre Depression: „Nach der Klinik ist man nicht geheilt“

Die Rostockerin Caroline Kollmeier litt an einer Depression und suchte sich stationäre Hilfe. Der Weg dahin war eine Tortur. Inzwischen hat sie ihren Weg gefunden, mit der Krankheit umzugehen. Andere will sie nun aufklären und psychische Erkrankungen von Stigmatisierungen befreien.

Rostock. Verlustängste, Depression, Hochsensibilität: So könnte das Krankheitsbild von Caroline Kollmeier zusammengefasst werden. Die 21-Jährige kämpfte in den letzten Jahren mit dem Erwachsenwerden, Umzügen und der Trennung ihrer Eltern. All das stürzte sie in ein dunkles Loch.